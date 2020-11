Mida peab teadma tunnustamisest ehk kui juhi fraasist “oled nii tubli” saab sisutühi sõnakõlks

Kõik ei taha kellasid ja vilesid

Pole kahtlustki, et iga inimtüüp tahab siirast tagasisidet. Iga inimene aga soovib saada tunnustust erinevalt. Diplom, kaelariputatud medal või avalik tänukõne ei ole alati kõigi jaoks see eelistatuim viis. Sellele vaatamata ei tähenda see, et kiitust ei oodataks. Väga oodatakse! Tagasihoidlikuma inimtüübi puhul ei maksa saavutust panna nimesildiga suure kella külge, kuna see võib tekitada saajas hoopis ebamugavust. Seetõttu tuleb hoolikalt läbi mõelda, kuidas kiidusõnad edastada. Nii võib näiteks tiimikoosolekul või -üritusel inimese asemel esile tõsta konkreetset tegevust, projekti või saavutust, välja tuua kliendi tagasiside jne. Tunnustuse saaja saab kaudse tagasiside kätte ilma liigse otsese tähelepanuta. Kuid kindlasti tuleks juhil pärast tänusõnad ka töötajale personaalselt ja nelja silma all edastada.

Tunnustades tugevamaks

Tunnustamine tiimis algab eeskujust - eelkõige juhist. Kuid vaid sellest ei piisa. Märkavat ja kiitvat käitumisviisi tuleks juurutada kogu meeskonnas ning see nõuab tööd. Ühel juhul kümnest võib see õnnestuda niisama, kuid üheksal korral on selle taga teadlik juhtimistöö. Üksteise tunnustamine on tähtis, kuna edukamad on just need tiimid, kes saavad hästi läbi ja hoiavad kokku. Nii, nagu me kõik vajame kiitust, vajab seda ka kolleeg. Kui märkame tiimis kolleegi head saavutust, tuleks talle seda ka öelda. Olgu selleks viis, kuidas ta klienti teenindab, filigraanselt projekti juhib või midagi kolmandat. Kasvame läbi oma tiimikaaslaste, seega aitab teiste tiivustamine ja julgustamine ka meil endil töös parem olla ja oma tugevusi arendada.