Mida teevad edukad inimesed pühapäeviti selleks, et nad oleks kogu järgneva nädala produktiivsed?

Pea söögi- ja joogipidu reedel ja laupäeval, pühapäeval piirdu pigem tagasihoidlike söögikordadega. Kaloririkka toidu ja alkoholi tarbimine pühapäeval toob kaasa esmaspäevahommikuse toidukooma, mis halvendab ka mõtlemisvõimet ja produktiivsust, märgib toitumisnõustaja Debra Nessel.

Püüa pühapäeval piirduda kolme tasakaalustatud toidukorraga, kus oleks piisavalt nii valku kui süsivesikuid ning kõrge kiudainesisaldusega puu- ja juurvilju. Unusta kokteilid ja õlu ning täida oma klaas veeega. Alkoholi tarbimine järel tekiv vedelikupuudus toob kaasa mõttetegevuse ähmastumist ja suurendab stressi.

3. Lisa tähendusrikkust oma päeva

Keegi ei mõista sind hukku, kui eelistad veeta oma pühapäeva diivanile kerituna, vaadates „Troonide mängu” viimast hooaega. Küll aga võib esmaspäevane emotsioon parem olla, kui teed midagi, mis sulle isiklikult tähenduslikum on – kas siis matkamas käies või loomavarjupaigas koertega tegeledes.

4. Keskendu positiivsele

Pikk töölemineku teekond, mannetud kolleegid, kehv kohvi – kõik see võib töönädala algusele negatiivse löögi anda. Küll aga on seda lihtne muuta, kui leiad endale positiivse päevaks häälestamise viisi. Keskendugi nendele asjadele, mis sulle meeldib su töö juues – on see siis palganumber, võimalus tihti välislähetuses käia või kolleegid, kes suudavad alati oma naljadega tööpäeva mõnusamaks muuta.

5. Lõbutse vanakooli moel

Võta kapist välja lemmiklauamängud ja kutsu sõbrad või pereliikmed neid mängima. Mängud, hobid ja muud loovad tegevused aitavad stimuleerida loova mõtlemist, parandada ühele asjale keskendumist ning annavad juurde juurde enesekindlust, on ajajuhtimisguru Maura Thomas veendunud. Seda tõestavad ka teaduslikud uuringud.

Oluline on, et sa keskenduks nädalavahetusel muudele asjadele kui oma tööle ning annaks oma ajule võimalust tegeleda ka nende asjadega, mis on lõbusad ja meelt lahutavad.

6. Valmista end ette kvaliteetseks ööuneks

Hea pühapäeva öine uni on parim viis esmaspäeval tööl tabada võiva hulluse maandamiseks. See aitab stressitaluvust suurendada, muudab inimese optimistlikumaks ja energilisemaks. Parema ööune tagavad kergem söök ja viimase toidukorraga mitte liiga hiljapeale jäämine. Sööma peaks vähemalt kaks ja pool tundi enne magamaminekut, leiab uneekspert Michael Breus.

Ka aitab pühapäevast ööund parandada füüsiline aktiivsus päeval. Breusi sõnutsi on uuringud tõestanud, et trenni tegemine parandab une kvaliteeti, mistõttu soovitab ta vähemalt 20-minutilist kõrge südamelöögi sagedusega treeningut teha pühapäeval.