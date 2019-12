Mida teha mittetoimiva meeskonnaga?

Kui aga sidemed, mis meeskonda koos hoiavad, hakkavad katkema, siis võib see kiirelt viia tootlikkuse vähenemise, halbade otsuste ning aja ja energia kulutamiseni valedele asjadele.

Tõhus meeskond Katzenbach'i ja Smith'i sõnastuses raamatust "The Wisdom of Teams" on väike grupp inimesi üksteist täiendavate oskustega, kes on pühendunud ühisele eesmärgile, tulemustele ja suhtumisele, et neil on üksteise ees vastutus.

Kahjuks pole palju vaja, et koostöö meeskonnas tasakaalust välja viia ja ühistest eesmärkidest loobuda. Inimestevahelised suhted võivad olla üksteist toetavad, avatud ja koostööd soosivad, aga ka konkurentsihimulised, domineerivad ja aktiivselt vastu töötavad.

Patrick Lencioni on oma töös välja toonud mittetoimiva meeskonna viis põhiprobleemi:



Usalduse puudumine

Konfliktide kartus

Pühendumuse puudumine

Vastutuse vältimine

Tulemustele tähelepanu mittepööramine

Päästik, mis põhjustab koostöö halvenemist meeskonnas, on seotud inimeste loomupärase reaktsiooniga ohtudele. Kui me tunneme ennast ohus ja püüame nö ellu jääda, siis me ei suuda keskenduda olulistele asjadele. Meeskondades, kus puudub turvalisus, on inimesed kaitsepositsioonil ja need meeskonnad lakkavad toimimast. Kui see juhtub, siis kannatab kogu ettevõte.

Kuidas lagunev meeskond tagasi pöörata?

Esimese asjana tuleb mõista, et iga käitumine on millestki põhjustatud. See aitab vältida üksteise süüdistamist ning püüda mõista ja lahendusi leida.