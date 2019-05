Miks ei usalda 80% juhtidest oma turundajaid?

Devalveerumise taga näeb ta asjaolu, et turundajate tööriistad ja meetodid on aegnud ja ei näi alati töötavat. Pole ime, et 80% juhtidest neid enam ei usalda. Dimitriadis soovitab turundajatele, kes välja surra ei soovi, arendada ennast neljas konkreetses valdkonnas. Neist kõige olulisem on neuroturundus.

Teisipäeval, 14.mail Tallinna oma uut turundusraamatut „Advanced Marketing Management“ esitlema ja Tallinn Marketing Weeki raames terveks päevaks neoroturundust tutvustama saabuva Dimitriadise sõnul on paljud tippjuhid maailmas muutnud oma fookust ja neist on saanud kliendisuhete ja turunduse eeskõnelejad.