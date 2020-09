Miks ja kuidas meeskonnale restarti teha?

"Parim viis selleks on taas teadvustada nii enda kui kogu meeskonna tugevused ja nõrkused ning leida üles varjatud potentsiaal," ütleb Soomre, kelle peamisteks koolitusteemadeks on meeskond, meeskonnatöö, meeskonnarollid ja meeskonna juhtimine ning enesekehtestamine.

Erinevad inimesed käituvad kriisisituatsioonides erinevalt

Õigel hetkel tehtud restart annab meeskonnale uue alguse ja värske hingamise. Kriis puudutas ühel või teisel kujul meid kõiki ja tekitas nii mõneski inimeses rohkem segadust kui seda esmapilgul märgata. Meeskonnarollide üle vaatamine aitab meid uuesti järje peale ning kasvatab eneseteadlikkust ja enesekindlust. Nii saame kinnitust oma tugevuste kohta ja tekib veelgi enam julgust jääda iseendaks ja anda endast parim. Kui juht oma meeskonda paremini tundma õpib, saab ta seda ka täpsemalt juhtida. Keerulistel aegadel aitab meeskonnarollide lahtimõtestamine suunata oma energia eesmärkide ja liikumise suunas, mitte hirmu või ebakindluse suunas.

Belbin kirjeldab üheksat erinevat meeskonnarolli - tugevad mõtlejad on Innovaator, Hindaja ja Asjatundja; parimad tegutsejad on Teostaja, Viimistleja ja Kujundaja; suhteid oskavad parimal moel arendada Koordineerija, Võimaluste Otsija ja Meeskonnatöötaja.

Mats Soomre sõnul näitavad Belbini meeskonnarollid väga hästi, kuidas erinevad inimesed suurte muutuste ajal ja kriisisituatsioonides käituvad, mida neilt oodata ja mida mitte oodata. Et meeskond saaks tugevalt edasi liikuda, on vaja vaadelda iga meeskonnarolli puhul eraldi, kuidas nad kriisisituatsioonis käituvad, unustamata seda, et igal inimesel on mitu tugevat meeskonnarolli. Et toime tulla väljakutseid esitavas ja kiiresti muutuvas keskkonnas, on enam kui oluline, et kõik meeskonna liikmed on teadlikud nii enda kui teiste tegelikest tugevustest.

Innovaator on kriisiolukorras loominguline, ent hindaja ei taha mugavustsoonist välja tulla

Näiteks innovaator mõtleb ummikus olles raamidest täielikult välja ja pakub erakordselt loomingulisi lahendusi. Innovaatorite tohutu väärtus seisneb nende lateraalses mõtlemisvõimes ja lahendustes, mille peale mitte keegi teine ei taipaks tulla. Sellest on kasu aga ainult siis, kui innovaator keskendub konkreetsele probleemile ning pakutud lahendused on praktilised ja mahuvad ajaraamidesse. "Nende tingimuste tagamine on aga teiste meeskonnaliikmete ülesanne - ärge jätke seda innovaatori vastutuseks," soovitab Mats Soomre.