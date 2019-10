Miks me ühiskonnas nii vähe küsimusi julgeme küsida?

Ühest eduvõtit hea töö ja karjääritippu ei ole. Küll aga on mitu (minu enda läbiproovitud) soovitust, mida järgides saab oma karjääri ise mõjutada. Üks läbiv mõte minu jaoks on kindlasti see, et me peaksime palju rohkem julgeda küsida küsimusi - see aitab tegevusi analüüsida, areneda ja edasi liikuda.

Küsi endalt, mida sa tegelikult soovid

Enne IT-le käe andmist õppisin juurat ja ka töötasin aastakese õigusvaldkonnas. Siiski tundsin ühel hetkel, et see ei ole see. Sain aru, et pean edasi liikuma. Olen seda meelt, et ei ole pikka perspektiivi, kui sa ei suuda midagi teha kirega. Sain aru, et see töö ei arenda mind kuidagi edasi, pigem liigun tagasisuunas. Julgesin ühel hetkel endalt küsida, kas see on see, mida tahan teha ja jõudsin arusaamale, et ei ole. Tegin kannapöörde ja maandusin tehnoloogiamaailmas.

Võti on suhtumises

Teine soovitus on näha rohkem võimalusi, öelda vähem ei. Kui inimestega suhelda, siis kuuleb tihti seda, kuidas ei saa, selle asemel, et mõelda hoopis, kuidas saaks. Ilmselt lööb siin välja meie eestlaslik olemus vaikselt kannatada ehk läheb paremaks. Kõik teavad, aga tunnistada ei taha - ega ikka ei lähe, kui ise ei tee.

Või kui töökuulutuses on nõutud kolm aastat erialast kogemust, siis jäetakse tihti kandideerimata, kuna tundub, et tee ihaldatud ametipositsioonile on ainult üks - sul PEAB olema vähemalt kolm aastat kogemust. Kui paljudel alles karjääri alustavatel noortel seda on? Ilmselt mitte paljudel. Pealegi võib üks inimene olla õppinud kahe aastaga tunduvalt rohkem kui mõni teine viiega. Ja kui IT-s on kogemust praktilise töö kaudu veel üsnagi lihtne kogemust hinnata, siis kuidas hinnata seda näiteks õmblejal?