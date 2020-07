Miks nii palju ebakompetentseid mehi tõuseb juhi kohale? Kuidas selle vastu võidelda?

Kas te olete pidanud töötama koos inimestega, kes ei ole oma ametis sugugi nii head kui nad seda ise arvavad? Statistiliselt on need inimesed pigem mehed. Ja nagu kinnitab Chamorro- Premuzic, hindavad mehed ennast tavapäraselt kõrgemalt kui naised. Ja sestap tõusevad nad ka karjääriredelil kiiremini. „Sest parim viis panna teised inimesed uskuma, et sa oled parem kui tegelikkuses oled, on seda ise uskuda," rääkis Chamorro- Premuzic. „Ja mida vähem sa enda puudusi märkad ja tunnistad, seda suuremad on su võimalused liidriks tõusta," märkis ta.

Chamorro- Premuzici sõnul arutletakse tavapäraselt naiste vähesuse üle juhtimises, kuid oluliselt suurem probleem on tema kinnitusel fakt, et suurem osa juhte on ebakompetentsed. Olgu see siis äris või poliitikas, mõjutavad sellised juhid väga negatiivselt oma järgijaid ja alluvaid. Tulemuseks on madal pühendumus, usaldus ning tootlikkus, lisaks kõrge läbipõlemine ning stressitase.

Chamorro- Premuzici kinnitusel ei peaks me endalt küsima, miks juhirollis on vähe naisi, vaid hoopis seda, miks nii paljud ebakompetentsed mehed liidriteks saavad?

Kolm peamist põhjust

Chamorro- Premuzici uuringud näitavad, et sellel on kolm peamist põhjust.

Neist esimene on meie võimetus teha vahet enesekindlusel ning kompetentsusel. Me kipume eeldama, et enesekindlatel inimestel on ka suurem juhtimispotentsiaal. Paraku on aga nii, et nagu kõikides andekust puudutavates asjades, ei kattu ka juhtimises enesekindlus ehk see, kui andekaks inimesed end mingil alal peavad kompetentsuse ehk sellega, kui head nad sellel alal tegelikult on.

Teise põhjusena tõi Chamorro- Premuzic välja meie karismaatiliste inimeste eelistamise. Meile meeldivad juhid, kes on võluvad ja meelelahutuslikud, kuigi me kõik teame, et efektiivse juhi ning stand-up koomiku vahel on suur vahe. Ta kinnitas, et tegelikult on parimad juhid tagasihoidlikud, isegi igavad.

Sestap neist ka filme ei vändata. Kujutage näiteks ette filmi Angela Merkelist: ärkab hommikul, sööb mehega lõunat, käib korralikult ette valmistatud kohtumistel, laseb teistel inimestel ilma neid katkestamata rääkida, langetab ratsionaalseid otsuseid ning temaga ei ole seotud ühtki skandaali. Ja kontrastina on suur hulk karismaatilisi kahtlase minevikuga juhte, kes kokkuvõttes nii organisatsioone kui riike ruineerivad.