Miks töötajad üksteisega teadmisi jagada ei taha?

Uuringu läbiviijad jagasid analüüsides inimeste põhjendused autonoomseteks motivaatoriteks ( inimene teeb midagi, sest see on kas nauditav või tähenduslik) ja kontrollitud motivaatoriteks (midagi tehakse tasu saamiseks või karistuse vältimiseks). Tulemused näitasid, et töötajad on rohkem valmis teadmisi jagama kui nad on selleks autonoomselt motiveeritud. Näiteks olid nad nõus väidetega, et „teadmiste kolleegidega jagamine on oluline" ning „teadmiste jagamine on lõbus"). Inimesed on tõenäoliselt varmamad oma teadmisi varjama, kui neid motiveerib väline surve ( „ma ei taha, et mind kritiseeritakse" või „võin tööst ilma jääda").

See tähendab, et inimeste teadmiste jagamisele survestamine ei tööta. Kui töötajad ei mõista teadmiste jagamise olulisust organisatsiooni eesmärkide täitmisel, nad tõenäoliselt oma teadmisi ei jaga. Kui töötajaid sunnitakse teadmisi jagama, võib see anda tagasilöögi. Kui nad kardavad konkurentsieelist kaotada, võivad nad info avaldamisel veelgi rohkem sulguda.

Mis tüüpi töö viib teadmiste jagamise või varjamiseni?

Kuna kognitiivselt nõudlik töö võib olla huvitavam, samuti raksem ning takistuste ületamist nõudev, naudivad töötajad nii info jagamist kui näevad sellel ka suuremat tähtsust. Samuti nähakse iseseisval tööl suuremat tähendust ning inimesed on valmis oma teadmisi rohkem jagama.

Mis juhtub kui inimesed sinust sõltuvad?

Teadmistel põhinev töö tugineb nii käegakatsutavale kui mittemateriaalsele teadmisele (näiteks andmed ning oskusteave), mida valdavad organisatsioonis erinevad inimesed ja mis võib tekitada inimeste vahel vastastikust sõltuvust. See tähendab, et oma tööülesannete efektiivseks täitmiseks võib inimene vajada infot erinevatelt osapooltelt. Kui pead oma töös tuginema kolleegide teadmistele, siis oled tõenäoliselt altim ka ise samaga vastama ning oma teadmisi jagama. Vähemalt nii eeldasid uuringu läbiviijad.

Nende üllatuseks on asjad aga hoopis vastupidi. Uuringust selgus, et kui inimesed tuvastasid, et teised nendest sõltuvad, tunnetavad nad survet teadmiste jagamiseks ehk rakendub kontrollitud motivatsioon ja see omakorda käivitab teadmiste varjamise.

Põhjuseks võib olla asjaolu, et kolleegide palvete täitmine nõuab aega, mis on aga tänapäeval üks nappiv ressurss. Ja nii seatakse esikohale oma tööülesanded ega kiputa teadmisi teistega jagama ning isegi teeseldakse, et neil ei ole soovitud infot.

Kokkuvõttes märgivad uuringu läbiviijad, et efektiivne teadmiste jagamine on kõikide organisatsioonide jaoks oluline, kuid paljud neist maadlevad töötajate kaasamisega. Uuringu tulemused näitavad, et kui juhid tahavad teadmiste jagamist julgustada, tuleb töö korraldada nii, et inimesed tahavad oma teadmiste üle teistega arutleda ning neid seeläbi jagada.