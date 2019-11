Miljardär Richard Branson selgitab, mis on ühist äri alustamisel ja lapsevanemaks olemisel

Richard Branson. Foto: Scanpix/ , SWNS

Miljardär Richard Branson kinnitab, et äri ülesehitamisest on raskem ainult üks asi- see on laste kasvatamine. Kuid raskus tasub enam ära, sest laste kasvatamine pakub äri üles ehitamisest suuremat rahuldust.