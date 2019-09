Millised on Eesti parimad ettevõtted? Selgusid "Ettevõtluse Auhind 2019" nominendid

Aasta välisinvestori tiitli eest asuvad võitlusesse elektroonika tootja Ericsson Eesti AS, puitmassitehas Estonian Cell AS ning maailma üks suurimaid autotootjaid Daimler AG, kes on viimastel aastatel investeerinud tuntud Eesti ettevõtetesse nagu Bolt ja Starship Technologies.

Aasta disainirakendaja valitakse suurettevõtetele mobiilse tööjõu haldamise lahendust pakkuva Topia OÜ, kaugjuhitavaid disainkeriseid tootva HUUM OÜ ja tootmisseadmete monitoorimise lahendust pakkuva Evocon OÜ seast. Kõiki kolme ühendab maailmas ainulaadsete toodete või teenuste olemasolu ning disaini ja kasutajakogemuse tähtsustamine.

Teist aastat järjest antakse välja ka aasta pereettevõtte auhind, mille eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kus juhtimises osalevad pereliikmed mitmest põlvkonnast. Tänavused nominendid on Denim Dream kauplustes esindatud kaubamärkide maaletooja ning jae- ja hulgimüügiga tegelev Põldma Kaubanduse AS, juba 1996. aastal alustanud Rõngu Pagar OÜ ning ehitus- ja merendussektorile aknaid ja uksi tootev OÜ T-Tammer.

Aasta uuendaja kategooria eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on läbi uuenduste väljatöötamise saavutanud majanduslikku edu. 2019. aasta uuendaja nominendid on elektriratastele ja elektrirolleritele asjade interneti tehnoloogiat arendav Comodule OÜ, Ülemiste City ärilinnakut arendav Mainor Ülemiste AS ja rahvusvahelistele e-identiteedi lahendustele spetsialiseerunud SK ID Solutions AS.

Parimad selguvad 11. oktoobri õhtul toimuval galal „Eesti parimad ettevõtted 2019“. Lisaks kuulutatakse galal välja ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi „Konkurentsivõime edetabel 2019“ edukaimad ettevõtteid, ettevõtluse edendajaid ning antakse üle ka noore ettevõtja preemia.