Minister kinnitas Eesti Posti uue nõukogu

Eesti Posti nõukogu liikmete volituste pikkuseks on kolm aastat. Nõukogu uued liikmed ei kuulu Äriregisri andmetel ühtegi erakonda.

Eesti Posti nõukoguga seotud ettepanekute tegemisel lähtus nimetamiskomitee asjaolust, et tegu on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas asuva olulise äriühinguga, mille peamiseks eesmärgiks on universaalse postiteenuse (riigisiseste ja rahvusvaheliste postiteenuste) järjepidev ja kvaliteetne osutamine terves riigis taskukohase tasu eest ning üle-eestilise postivõrgu arendamine ja haldamine.

Ministeerium toob välja Eesti Posti uute nõukogu liikmete kompetentsid:

Sten Soosaarel on väga tugev kogemus strateegilise juhtimise ja infotehnoloogia vallas.

Mari Avarmaal on tugev taust ärikorralduses ning panganduses.

Madis Laansalul on põhjalik praktiline kogemus ettevõtete saneerimises ja lao- ning logistikateenuses.

Raivo Uukkivil on tugev kompetents ja arusaam kohalike omavalitsuste toimimisest.

Regina Raukasel ning Kalle Viksil on pikaajaline finants- ja avalikus sektoris töötamise kogemus.

Minister otsustas nõukogu välja vahetada enne liikmete volituste tähtaja lõppemist, mis oleks olnud juulis põhjendades seda kohaliku kompetentsi kaasamise vajadusega. Ärileht kirjutas sellest siin. Nõukokku kuulusid varem pikaajalise rahvusvahelise juhtimiskogemusega Bo Henriksson (esimees), Estonia klaverivabriku juht Indrek Laul (aseesimees), infotehnoloogia ettevõtja Priit Kongo, Lauri Paeveer ja Regina Raukas.