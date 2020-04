Mis loom see igapäevajuhtimine on ja mis väärtust see ettevõttele loob?

Igapäevajuhtimise arendamisega võivad ettevõttes tegeleda erinevad osapooled - eeskätt juhid, kes juhivad tiime ja lisaks n-ö kõrvalt pilgu pakkujad ehk personalivaldkonna inimesed, ettevõttes kvaliteediküsimustega tegelevad spetsialistid. Suuremates organisatsioonides võivad selleks olla ka eraldi tiimid. Näiteks meie ettevõttes tegeleb sellega kvaliteedi- ja protsessijuhtimise tiim. Selle roll on olla juhtidele ja teistele tiimidele toeks igapäevaste tegevuste arendamisel - rääkida, mida mudel endast kujutab, koordineerida esmast kaardistamist ja kõiki järgnevaid töötubasid. Selleks, et saada tiimi tegevustest paremat ülevaadet, tehakse tööd tiimi juures ja osaletakse ka koosolekutel.

Tulemused ei juhtu üleöö

Kindlasti peaks arvestama, et eespool kirjeldatud protsess ei ole paaripäevane. Pigem on tegu mõnekuulise protsessiga, kus on piisavalt aega ka analüüsiks ja järelduste tegemiseks. Vahel võivad tiimid arvata, et kõik ongi ju hästi ja töötab ja ega midagi polegi vaja väga parandada, kuid üldjuhul saab alati midagi paremini teha. Seetõttu on see ettevõttele kindlasti hariv ja huvitav teekond. Pärast töötubasid tõdetakse, et leidub uusi viise, kuidas saaks olla efektiivsemad.

Koostööta kaugele ei jõua

Arvestama peaks aga, et ilma koostööta tulemust ei saavuta ja igapäevajuhtimise arendamisega tegelevad eksperdid üksi edu ei taga. Ettevõte ise ja meeskonnad peavad olema ühes paadis. Tehakse ju ühiseid pingutusi selle nimel, et iga tiimi töö muutuks paremaks ja mõtestatumaks. Seega on oluline, et samal lainepikkusel ollakse otsese juhiga, kellega koos pannakse paika eesmärgid, mida igapäevajuhtimise töötubadest oodatakse. Lisaks on väga tähtis meeskonna avatus ja soov välja tuua erinevaid parimaid praktikaid, mida kasutatakse tiimis, kuid ka valdkondasid, mis ei toimi väga hästi.