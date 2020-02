Mis see elevant minust küll mõtleb ehk kuidas oma mainet luua

Kaja Koovit

Maine. Foto: Scanpix, PantherMedia / Illia Uriadnikov

Me kõik tahame, et meid hinnatakse ja meist lugu peetakse ning paljud meist kulutavad aega arultustele, mis teised küll minust mõtlevad. Kuidas suunata ja muuta seda, kuidas teised sind näevad? Millised on need verbaalsed ning mitteverbaalsed nipid, kuidas oma mainet luua ja hoida, lahkavad Stanfordi ülikooli õppejõud.