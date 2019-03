Mugavustsoonist välja ja mitmed kannapöörded ehk teekond valuutavahetajast suurpanga juhatuse liikmeks

Ede esimeseks töökohaks oli Hansapank ja Linnahalli tiiburite kassas olev valuutavahetuspunkt, kus ta asus 1994. aasta sügisel tööle valuutavahetajana. Juba neli kuud hiljem liikus ta edasi kassapidajaks, kus tuli vastutada suurte summade olemasolu, saatmise ja kontrollimise eest, aga ka täita automaate sularahaga. Kontorist liikus Ede edasi tootearenduse spetsialistiks ja seda ametit pidas ta ühtekokku 11 aastat. Töö oli põnev - Ede arendas koos meeskonna ja ITga internetipanka, pangakaarte ja hoiuseid. Pank ja tooted arenesid tol ajal meeletu kiirusega. "Olime noored ja tegime oma tööd suure kirega, tööpäevad venisid tihti pikemaks kui 8 tundi, aga meile meeldis, sest tulemusi oli silmaga näha,!" meenutas Ede õhinaga.

Pank on viimase 25 aastaga palju muutunud. Juba üksnes selle poolest, et täna on tegemist digitaalse pangaga, mis on kliendi jaoks küll ka füüsiliselt olemas, ent põhiline rõhk on digikanalitel.

Just kanalid, kus inimestega suheldakse, on muutunud. Enam pole tellereid, vaid on kliendinõustajad, kelle töö ongi igapäevaselt kliente nõustada. Ede sõnul on hea kliendinõustaja see, kes saab kliendist aru, kuulab teda ja alles siis hakkab lahendusi pakkuma.

Seda, et Eestis oleks klienditeenindajate põud, Ede ei arva. "Töötamine teenindussektoris pole meie ühiskonnas piisavalt hinnatud. Aga liigume üheskoos selles suunas, et seda tööd rohkem väärtustataks. Näeme seda ka täna, mil kliendinõustajaks soovib saada üha rohkem inimesi," tõi ta võrdluse.

Oma karjääri viimasel viiel aastal on Ede ise väga palju klienditeenindusega kokku puutunud, juhtides alates 2013. aastast Swedbanki nõustamiskeskust ja 2017. aastast klienditeenuste divisjoni.

Üheks oma suurimaks töövõiduks peab Ede seda, et tema juhtimisel suudeti viia kõnekeskuse üksused lisaks Tallinnale ka regioonidesse. Täna töötavad kõnekeskuse inimesed kokku 7 erinevas Eesti linnas, suuremad üksused on lisaks Tallinnale Tartus ja Jõhvis. Lisaks on tal olnud õnn osaleda ka väga suurtes projektides, nagu Aasta 2000 (milleeniumivahetus) , Euro ja Smart-ID turuletoomine.

Edu saladus

Ja nüüd kõige olulisem küsimus - mis on Ede edu saladus? "Pead olema valmis ja tahtma ise muutuseid vastu võtta, mida elu sulle pakub. Usun siiani, et iga asi on millekski hea. Oma karjääri alguses ma kandideerisin mitmele positsioonile pangas, aga ei osutunud valituks. Tagantjärele tarkusena võin öelda, et vahel ei peagi saama neid kohti," meenutas ta.

Ede sõnul on tal elus tööalaselt kindlad põhimõtted, mis on teda ka edasi aidanud. Ta jääb igas olukorras ausaks ning nö riigimehelikkus on tema jaoks ülioluline. Oma arvamuse välja ütlemine ka siis, kui see kellelegi ei pruugi meeldida. Ja mis ta ise veel olulise faktorina välja toob - huumorimeel on väga tähtis. Oskus naerda elu ja iseenda üle.

"Pannes sinna juurde sisemise tahte midagi ära teha ja avatud silmadega ringi käia, siis tulemust ei pea kaua ootama. Ma olen täielikult seda meelt, et need, kes teevad oma tööd suure kire ja armastusega, need jäävad õigepea ka silma," avaldas ta.

Mõtet vahetada tööandjat pole Edel enda sõnul kunagi olnud. Paljuski on sellele kaasa aidanud just panga töökultuur ja inimesed, kes selle kultuuri loovad. Boonuseks muidugi ka see, et pangas on piisavalt palju võimalusi areneda, huvitavaid väljakutseid leida ja edasi liikuda. Ja selle parimaks tõestuseks on ta ise.