Naised ei tõuse liidriks, sest me ise eelistame ebakompetentseid mehi

Juba kuus aastast tagasi kirjutas autor artikli, milles väitis, et naisi napib juhtide edetabelites mitte sellepärast, et nad ei tahaks või ei oskaks liidrirolli täita, vaid sellepärast, et me ei suuda ebakompetentseid mehi välja juurida. Samas artiklis väitis autor, et selle asemel, et standardeid naiste jaoks langetada, tuleks neid hoopis meeste jaoks tõsta.

Värskes Harvard Business Review artiklis tõdeb autor, et sellest ajast on erinevad juhtimises toimunud paradigmad- alates Trumpi tõusust ja populismi levikust kuni #MeToo liikumiseni koos upsakate nartsissistlike meesjuhtide prevaleerimise ning jätkuva pessimismiga meie poliitilisete ning korporatiivsete liidrite kvaliteedistandardite osas, kinnitanud, et tema toonased väited ebakompetentsete meeste osas on kahjuks jätkuvalt relevantsed.

Autor märgib, et kahjuks on ainus selgitus, et nii poliitilised kui äriliidrid veavad oma järgijaid ning alluvaid alt ning suurem osa meist kogeb juhtimist pigem negatiivselt.