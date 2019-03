Naisjuhtide arv on hakanud kasvama ja Eesti on maailmas esirinnas. Aga miks see üldse oluline on?

Rahvusvaheline ärinõustamise ettevõte Grant Thornton on viimased 14 aastat teinud juhtimisteemalisi uuringuid. 2018. aasta lõpus läbi viidud uuringu tulemused 35 riigi ettevõtete seas näitavad, et naiste osakaal ettevõtete juhtkonnas on rekordtasemel – tippjuhtkonnast on 29% õrnemast soost. Veel möödunud aastal oli õrnema soo osakaal 24%. Eesti on naisjuhtide arvukuse edetabelis olnud kogu aeg liidrite seas – meil on naisi ettevõtete juhtkonnas umbes 40%. Näiteks Soomes on see näitaja 30%, Saksamaal 35%.

Tublisti on paranenud naiste ligipääs tippjuhtkonda: koguni 87% ettevõtetes on vähemalt üks naine tippjuhtkonnas. Seda on viiendiku võrra rohkem kui kaks aastat tagasi. Kõige sagedamini on naissoost personalijuht (43% ettevõtetes), seevastu vaid 15% ettevõtetes on õrnemast soost tegevjuht ja/või omanik.

Miks naisjuhid olulised on?

Grant Thornton Balticu partner Anastasia Borovaja leiab, et naiste kaasamine juhtkonda ei peaks olema omaette eesmärk, kuid mitmekesisus juhtimistasandil aitab muutuvas ärimaailmas kiiremini kohaneda. „Meeskonnad, kus juhtide hulgas on nii mehi kui naisi, on sageli vastupidavamad ja tulevad ka uuendustega paremini toime,“ kinnitab Borovaja.