Naistel muutub sobivate meeste leidmine üha raskemaks

Kõrgharitud naiste ees seisab ka suurem probleem. Alati on eeldatud, et naised on vastassoo esindajate seast partneri välja selekteerimisel valivamad. Mehed on teada kurikuulsalt valimatud, naised seevastu rafineeritumad, keerukamad ning valivamad. Kui aga analüüsida kohtinguäppide andmeid, siis saame aimu, kui suur see vahe tegelikult on.

Kohtinguäpi Hinge looja Aviv Goldgeieri jagas andmeid, mida ta on korjanud kasutajate laikidest.

Kui me peame silmas atraktiivsust majandusliku vara mõttes, siis saame mõõta kui võrdselt või ebavõrdselt on see meeste ja naiste vahel jagunenud. Majandusteadlased kasutavad majandusliku ebavõrdsuse mõõtmiseks Gini koefitsienti. Mida lähemal on see näitaja nullile, seda võrdsemalt on rikkus jagunenud. Mida lähemal on näitaja 1-le, seda ebavõrdsem on jagunemine.

Kohtinguäri andmetest selgub, et Gini indeks on meestel 0,542- ebavõrdsus on kõrge. Väikesele osale meestest kuulub suurem osa atraktiivsusvaradest. Naiste seas on meeste silmade läbi vaadatuna atraktiivsus aga oluliselt võrdsemalt jagunenud- Gini indeks on 0,376. See annab tunnistust karmist tõsiasjast: naised peavad sobivaks oluliselt väiksemat osa meestest kui mehed naistest.

Teisisõnu: kui nad on ülikooli lõpetanud, on just naised need, kellel tuleb sobiva parteri otsingutel raskustega silmitsi seista.