Need on 21. sajandi juhtide uued rollid

Traditsioonilistes organisatsioonides on juhid keskendunud aktsionäride vara maksimeerimisele. Selle saavutamiseks on juhtide peamised rollid planeerija (arendavad välja strateegia ning kujundavad sellest plaani), direktor (määravad vastutaja) ja kontrollija (tagavad, et kõik osalised teevad kõik vajaliku, et plaani ebaõnnestumise võimalus oleks minimaalne).

Tänane keerukas ärikeskkond nõuab aga ka juhtimisele uut lähenemist. See tähendab keskendumist tähenduslike väärtuste loomisele nii aktsionäridele, klientidele, töötajatele, partneritele ning laiemale ühiskonnale. Selles uues avatud süsteemis peavad kõik tundma ennast võitjatena. Vastasel juhul nad lähevad lihtsalt mujale.

Ja juht peab selles süsteemis täitma nelja uut rolli: olema visionäär, arhitekt, coach ja katalüsaator.

Visionäär

Visionäärid loovad selge, inimesi liikuma paneva eesmärgi, mis resoneerub nii organisatsioonis endas kui väljaspool See visioon luuakse organisatsiooni jälgimisel ning töötajate kuulamisel, integreerides teiste nägemusi ja vaateid enda omadega. Visionääridena töötavad juhid meeskondadega, muutmaks visioonid mõõdetavateks tulemusteks, mille suunas töötajad saavad liikuda.

Arhitekt