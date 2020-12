Neid tööandjaid on töötajad seni kõige rohkem kiitnud. Aga mille eest?

Sarnaselt viimastele aastatele toovad inimesed oma kiitustes esile, et neile meeldib oma tööandjate puhul olulise missiooni elluviimine (21,3%), samuti innovaatilisus (20,6%).

Üllatavalt on kiitmiste põhjuste seas tahaplaanile langenud põhjused nagu „jääb aega isikliku elu jaoks“ (1,9%) ja „oleme kõrgelt tasustatud“ (1,3%). Mitte ükski mitmesajast kiitjast pole seni oma töökohta kiitnud rahvusvahelise karjäärivõimaluse eest.

„Selle aasta uus teema on mõistagi koroonaepideemiaga toimetulek, mis on töötajatele ilmselgelt saanud uueks mõõdupuuks tööandja hindamisel,“ rääkis konkursi eestvedaja Anu-Mall Naarits.

Muuhulga on toodud esile, et tööandjad maksavad 100% palgahüvitist juba esimesest haiguspäevast, pakuvad töökohas erinevaid vitamiine, on suudetud vältida palgakärpeid ja koondamisi.

Kiitmiste üleriigilises tipus on 7.detsembri seisuga Äripäev, Novoloto, Saku Õlletehas. Maakondades torkab silma Paikuse Kooli (Pärnumaa) ja Sigma Polymer Grupi (Saaremaa) kiituste arv.

Oma tööandjat saab kuni 13. detsembrini kiita SIIN.

Kiida Tööandjat kampaania on esimene etapp Unistuste Tööandja 2021 valimiseks, kelle valib žürii uue aasta veebruaris.

Unistuste Tööandjate kandidaadid peavad olema nõus anonüümse rahuloluküsitluse läbiviimisega oma töötajate seas ning esitama žüriile detailsed kirjeldused, mida töötajate heaks sellel aasta ette on võetud.

Kampaaniat ja Unistuste Tööandja valimist veavad juba kaheksandat aastat CVKeskus, Marketingi Instituut ja juhtivad personalijuhid üle Eesti.

Viimati pälvis Unistuste Tööandja tiitli Elisa Eesti OÜ.