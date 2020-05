Neli nädalat karantiinis: ärijuht jagab saadud õppetunde

8. Hoidke klientidega ühendust

Tegime kohe esimesest hetkest selgeks, et jätkame meie klientide kõnedele vastamist samamoodi, nagu oleme seda senini teinud. Kahjukäsitlemine ja maksed on meie jaoks kõige tähtsam ning kriisiolukord ei tohi mõjutada lepingujärgsete teenuste osutamist kliendile ega müüki.

Kliendid peavad nüüd rohkem kui iial varem tundma, et hoolitseme nende eest.

MIDA VÄLTIDA?



1. Ärge kartke kõige halvemat stsenaariumit

Tähtis on mitte ootele jääda, kuni pandeemia äri üle võimust võtab – peab leidma endas julgust tunnistada, missugune on kõige halvem stsenaarium. Nii oled valmis ka kõige hullemate tagajärgedega silmitsi seisma, sest need ei tule enam üllatusena.

Tagasi vaadates arvan, et oleksime pidanud terve reisi- ja turismisektori kokkuvarisemist ette nägema.

2. Viivitamine on kahjulik

Otsuseid, mis tekitavad kahtlusi, tuleb edasilükkamise asemel langetada kohe. Näiteks oli selge, et kõigile ei jätku sülearvuteid, seepärast pidime mõned lauaarvutid „teisaldatavaks“ muutma ja tagama statsionaarsete seadmete nõuetekohase kolimise ja ühendamise.

3. Vältige stressi tekitavate sõnade ja kuvandite kasutamist

Sõnadel on väga suur mõju. Need võivad tekitada stressi või anda kindlustunnet. Otsustasime lõpetada sõna „kriis“ kasutamise, sest see suurendab inimeste ebakindlustunnet. Ma ei kasuta seda ise ja julgustan ka töötajaid seda mõne teise uut reaalsust peegeldava sõnaga asendama.

Kui hakkasime personalile aktiivselt erijuhiseid edastama, märkasin, et meie sisevõrgus võtsid võimust koroonaviiruse kuvandid. Tekkis oht, et me räägime ainult probleemist. Meid on palju aidanud enda töötajate lugude jagamine, mida illustreerivad isiklikud fotod sellest, kuidas nad praeguse olukorraga toime tulevad, ning nõuanded, mida nad kolleegidele jagavad.