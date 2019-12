Õiged inimesed nende jaoks sobivaimal ametikohal- see on juhi vastutus. Tööandjad ei saa lubada sildade põletamist

Põhjuseid, miks töötaja oma ametikohale ei sobi, on väga erinevaid. Vahel peitub see juba värbamisprotsessi käigus tehtud valedes valikutes. Teisel juhul selgub alles koostöö käigus, et inimtüübid ikkagi kokku ei sobi ja ajapikku pinged süvenevad. Mõnel puhul langeb aga töötaja enda motivatsioon ja töö tulemuslikkus ühes sellega. See ei tähenda, et inimene oleks mingil viisil halb, vaid lihtsalt sel ajahetkel on tegu tema jaoks vale tööga. Seda tuleb aktsepteerida ning lahendusi leida.

Õigete inimeste valimisel ja nende hoidmisel on ettevõttes väga suur roll heal juhtimisel. Juht peab nii ettevõtte tulemuslikkuse kui ka inimeste heaolu tagamiseks suutma tajuda ja pöörata tähelepanu sellele, et inimesed teeksid neile sobivat tööd.

Avameelne dialoog

Üldiselt on esimene märk töö mitte sujumisest see, et juht ise või kolleegid ei ole töötaja tegemistega rahul. Juhi ülesanne aru saada, mis on selle põhjus. Kõige lihtsam ja ainuõigem on seda töötajaga otse arutada, kuid see ei ole alati kõige lihtsam. Kuigi töötaja saab aru, et ta ametisse ei sobi, ei pruugi ta olla veel valmis tunnistama, et töö ei laabu. See on igati loomulik ja inimlik reaktsioon. Juht saab aidata töötajal mõista, miks positsioon ei ole töötaja jaoks õige ja mis võiks talle tegelikult sobida.

Harvemini on dialoogi algatajaks töötaja ise ja kindlasti tuleb tunnustada neid, kes seda teevad. See näitab inimese enese- ja arenguküpsust ning sellises olukorras on ka tööandjal oluliselt lihtsam mingit lahendust välja pakkuda.

Alternatiiviks uus positsioon maja sees