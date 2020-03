OLULINE TEADA | Kas kolmeks kuuks palga kärpimine vähendab võimalikku hilisemat koondamisraha ja töötukassa hüvitist?

Töölepinguseaduse § 37 lubab tööandjal temast mitteolenevate majanduslike asjaolude tõttu ühepoolselt langetada töötaja töökoormust ning ka töötasu kolmeks kuuks ilma töölepinguid muutmata. Ning tööandjad on seda praegu ka kasutanud.

Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar selgitas, et tööandjatel õigus ühepoolselt töötaja töötasu ja töökoormust kolmeks kuuks 12-kuulise perioodi jooksul vähendada, teatades töötajatele sellest ette vähemalt 14 kalendripäeva. Töötajal on sel ajal võimalik kaaluda, kas ta on sellega nõus või mitte. Kui töötaja keeldub, on kaitsemehhanismiks töölepingu ülesütlemine, millest tuleb tööandjale vähemalt viis tööpäeva ette teatada.

Sisuliselt tähendab see koondamise algatamist töötaja poolt.

Tööinspektsioonil puudub ülevaade, kui paljud töötajad on töölepingu palgalangetuse tõttu üles öelnud, kuid sellekohased pöördumised infotelefonis ning e-kirja teel on märgatavalt kasvanud, kinnitas Kaar.

Mis juhtub, kui inimene on palga langetamisega nõus ning kolme kuu pärast selgub, et tööandja palka tagasi tõsta ei saa? Sellisel juhul tuleb tööandjal juba muuta konkreetse töötaja töölepingut, kus sätestatakse uus palganumber. Töötaja ei pea aga sellega nõustuma. Ning sellisel juhul tuleb töötaja koondada. Aga kas sellisel juhul on ka koondamisraha väiksem, sest vahepeal oli ju palk juba kärbitud?

Hilisema koondamise puhul hüvitise arvestamisel langetatud palka arvesse ei võeta

Eksperdid selgitavad, et vahepealset palga vähendamist koondamishüvitiste puhul ei arvestata.

Siinjuures tuleb eristada kahte koondamishüvitist, ühte mida maksab tööandja ja teist, mida maksab töötukassa.