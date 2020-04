Omniva finantsjuhiks saab Nordica endine juhatuse liige

Omniva juhatuse esimehe Ansi Arumeele sõnul on hea näha, et ettevõttega liitub järjekordne oma ala tipptegija. "Kuna juhatuse liikmena on finantsjuhil suur roll ka ettevõtte strateegia kujundamisel ja elluviimisel, on Ahto Pärli kogemused mitte ainult finantsjuhi, vaid ka erinevate valdkondade tippjuhina väga väärtuslikud," ütles Arumeel.

Ahto Pärli sõnul panid teda Omniva kasuks otsustama ettevõtte kiire areng rahvusvahelistes paki- ja IT valdkondade äris, aga ka Eesti traditsioonilise postiteenuse tagamise väljakutsed ning strateegilised valikud. "Mulle on jätnud sügava mulje Omniva samaaegne võimekus edukalt tegutseda nii tugevalt reguleeritud traditsioonilistel kui ka kiiresti kasvavatel uutel turgudel, mis annab mulle võimaluse rakendada erinevates majandussektorites õpitut ja kogetut ning kasvada koos ettevõttega," märkis Pärl.

Varasemalt on Ahto Pärl töötanud erinevatel juhtivatel positsioonidel Eestis ja Ameerika Ühendriikides finants-, lennundus- ja tootmissektoris, sealhulgas finantsjuhina Nordic Aviation Group AS-is, tegevjuhina Wallester AS-is ja Infortari Grupi ettevõttes AS Vaba Maa ning osalenud ka Ekspress Grupi ja Baltic Workboats-i nõukogude töös.

Ahto Pärl on lõpetanud New York University ärijuhtimise (MBA) ja Taru ülikooli majanduse eriala (BA).