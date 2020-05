Online esinemise ABC: Edu Akadeemia juht õpetab, kuidas internetis esineda ning kliente saada

18. mai õhtul kell 19 - 20.30 toimub tasuta vebinar. Vebinaril osalemiseks vajalik eelregistreerumine SIIN.

Tipptasemel esinejate põhitõed on väga lihtsad

Kõige tähtsam on Roland Tokko sõnul lugude rääkimise oskus ning nendest õppetundide väljatoomine. Lood paeluvad inimesi ning sidudes õppetunnid lugudega, on see nii meelelahutuslik kui ka õpetlik. Ei tasuks ka rõhku panna keerulistele võrdlustele või sõnadele - tee keerulised asjad võimalikult lihtsaks, mitte vastupidi.

Kindlasti ei tohiks esinedes mängida kedagi teist – seda on kohe läbi näha ning see ei kõla usutavalt. Seega ole sina ise, ära püüa olla keegi teine. Ning mis peamine – peaks uskuma sellesse, mida sa teed ning omada siirast soovi kuulajaid aidata ning neile väärtust pakkuda.

Ei maksa ka unustada, et keegi pole sündinud esinejaks ning kõik alustavad algusest. Seega tasub härjal sarvist haara ning proovida. Harjutamine teeb meistriks!

Online esinemiste kunst

Online esinemised muudab kõige keerulisemaks see, et ei ole füüsilist publikut. Kui muidu on esineja harjunud olema reaalse rahva ees ning nägema nende emotsioone ja energiat, siis online esinemistel näed sa enda ekraani. Siin soovitab Roland Tokko võtta appi kujutlusvõime – kujuta ette, kellele sa räägid. Et ka publik saaks sinuga kontakti, vaata otse kaamerasse ning ära unusta ka tausta, et seal ei oleks häirivaid detaile, vaid kas sinu koolituse või vebinariga seotud temaatika või lihtsalt neutraalne taust. Mõtle enne esinemist läbi, kas pead loengut istudes või püsti ning kuva märksõnu ja märkmeid ekraanile.

Platvormid, mis aitavad sul online’is publikuga suhelda

On mitmeid vorme, kuidas videosid edastada ning milliseid programme kasutada, et töö oleks kõige efektiivsem. Parim viis jagada videosid on kindlasti Youtube’is, Wistias ja Vimeos. Populaarsust on kogunud ka Facebook live’id, kus saab vaatajatega reaalajas suhelda ning mida saab ka hiljem järele vaadata. Vebinari jaoks parimad programmid on Webinarjam ja Zoom. Detailsemaks õpetamiseks soovitab Tokko aga Kajabi programmi. Üks-ühele kohtumisteks ja grupicoachingute jaoks on parim kasutada Zoomi.