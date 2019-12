Otsid asendustegevusi ega suuda tähtaegadest kinni pidada? Siin on soovitus, kuidas halbadest harjumustest lahti saada

Harjumuse murdmisel on kõige olulisem saada aru, mis on selle päästik. Kui harjumus on tegevuste edasilükkamine või stressisöömine tööl, siis tuleks tähelepanu pöörata sellele, mis sinu ümber sel ajal toimub, kui nende tegevuste juurde pöördud. Kas see on suur projekt, mida üritad vältida? Või oled kahmanud endale liiga palju ülesandeid, millega lõpuks toime ei tule?

Kui oled päästikud tuvastanud, katsu aru saada, milliseid tegevusi sa seejärel rakendad? Kas kontrollid töö tegemise asemel oma sotsiaalmeediakontot? Kas haarad raskete ülesannete täitmisel magusakausi järele?

Pead suutma välja tuua tegevused, mida turvalisuse või rahu saamiseks teed, enne kui nende pakutavat autasu hindama hakkad.

2. Tuvasta, mida need tegevused sulle tegelikult annavad

Järgmine samm on seostada selgelt tegevus ning tulemus ehk selle tegevusega saadav autasu. Mida sa tunned, kuid seda tegevust teed ja harjumust kordad?

Kui oled stressisööja, siis mis tunne sul on, kui sööd rämpstoitu, kuigi tegelikult kõht tühi ei olegi? Kuidas sa end veerand tundi pärast söömist tunned: kuidas rämpstoidu söömine su emotsionaalset seisu ning keha mõjutab? Kui töötegemist edasi lükkad, siis mida internetis surfamine ja nunnude kutsikate piltide vaatamine sulle pakub? Millist autasu see sulle hetkel annab, eriti kui mõistad, et see ei aita sul tööd tehtud saada?

Jäta need vastused meelde või kirjuta need üles, et saaksid neid analüüsida.

3. Asenda autasu uudishimuga

Jätkusuutliku positiivse harjumuse muutmise viimane samm on uue, senisest parema ja sisukama autasu leidmine. Aju otsib alati suuremat ning paremat pakkumist.

Kujutle, et üritad murda mõnd halba harjumust, näiteks stressisöömist tööl ning tahtejõud ei ole seni aidanud. Mis oleks, kui kommi haaramise asemel oled hoopis uudishimulik ja küsid, mis see on, mis sind magusa järele haarama paneb ja mida sa seejuures nii kehas kui meeltes tunned?

Uudishimu ehk enese avamise tulemus- autasu- on stressisöömise pakutavast enese sulgemisest oluliselt erinev. Kokkuvõttes tekitab uudishimu parema tunde ning on ka järele mõeldes nauditavam kui halvale harjumusele järele andmine.