Otsuste tegemine ehk mis eristab eliiti keskmikest

Terve rida uuringuid kinnitab, et eliitsportlasi eristab algajatest ja keskmikest kindel nähtus. See on võime korjata keskkonnast üles märke, kohandada neid õpitud kogemuse ja kogetud olukordadega ja teha kiire, otsustav ja õige otsus. Lihtsamalt, tippsportlased teavad, millal ja kust milliseid märke näha ja otsida ning kuidas neid ära kasutada oma järgmiste tegevuste tegemisel. Tähelepanu õigetel asjadel, õpitud teadlikkus, kiire otsus. Peenemas keeles öelduna - mentaalne agiilsus. Erakordselt oluline võime eriti sportmängudes, ent tegelikult igal pool, kus on kokkupuude ja kontakt teiste inimeste ja muutuva keskkonnaga (hmm, kus valdkonnas või alal seda siis poleks?).

Murdosa sekundit määrab edu

Konkurent teeb jooksus vahespurdi, lähen kaasa ja hoian järgi või lähen kaasa ja ka uuesti temast mööda või jään maha ja teen oma jooksu või ... võimalusi on palju, otsus tuleb teha murdosa sekundi jooksul, pärast seda on juba hilja. Saan mängus palli, murran läbi, söödan või triblan või... Murdosa sekund.

Või siis paralleel juhi tööpäevast - üks sisukamaid juhtimise definitsioone, mida olen kuulnud, on: iga päev, mõnikord ka iga tund, tuleb ära lahendada uus jama. Juhtidele makstakse palka otsuste tegemise eest (muuseas, mitte segamini ajada mõtteviisiga, et juht peab kõike otsustama, see ei ole kaugeltki sama). Ja tippjuhid, mitte positsiooni, vaid kvaliteedi järgi tippjuhid, eristavad olulist ebaolulisest ja teevad otsuseid - nad on nagu korporatiivsed atleedid.

Sajad otsused võistluse ajal

Ja neid otsuseid tuleb teha ühe võistluse või tööpäeva ajal kümneid ja sadu kui mitte tuhandeid. Otsuse tegemine on see vahelüli, mis paneb kokku selle, mida me peame tegema ja kuidas me seda teeme. Muidugi, alati on laual ka valik mitte teha otsust ehk lasta asjadel kulgeda omasoodu. Tõsi, siis kipuvad juhtuma asjad, mis pole meie kontrolli all ja mis ei pruugi liigutada tulemusi ja tegevusi sugugi soovitud suunas. Mõnikord läheb õnneks, mõnikord, et mitte öelda enamasti läheb stiilis "tahtsime parimat, läks nagu alati", tsiteerides klassikuid.

Kuidas aga treenida otsustamist, otsustamise kiirust? Vastus sellele küsimusele on üsna alaspetsiifiline, jalgpalluri puhul on see erinev kui ratturi puhul. Ning ka juhtimises on juhtimise tasemeid ja situatsioone liiga palju, et saaks öelda - tee täpselt nii. Ent see kõik taandub ehk siiski mõne üldisema ühisnimetaja taha.

Otsuste tegemise treenimine