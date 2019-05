Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu unistuste tööandja tiitlist: pead uskuma, et kõik on võimalik

Karjääri alustas Tammearu päästjana, hiljem on ta päästetöid juhtinud juba ise ning tegelenud selle planeerimisega nii Harjumaal kui ka üleriigiliselt. Päästeameti peadirektori ametit on ta pidanud nüüdseks juba üle viie aasta.

Olete Päästeametiga olnud seotud 26 aastat. Kas võib öelda, et Päästeamet on Teie jaoks olnud „unistuste tööandja", kus ennast teostada?

Loomulikult, sest muidu ei oleks ma siin. Ma usun, et ükski organisatsioon ei tohiks olla selline, kus inimesed töötavad vaid raha pärast. Nii on olnud Päästeametis töötamine minu missioon - Päästeamet tegeleb asjadega, mis on inimeste jaoks väga olulised ning mis lähevad neile korda. Kui tavaliselt näeb inimene vaid tänaval sõitvat päästeautot ja arvab, et see ongi Päästeameti peamine tegevus, siis tegelikult on meil viis erinevat tegevusvaldkonda: ennetus, ohutusjärelvalve, päästetöö, demineerimine ja hädaolukorraks valmisolek. Päästeametis on täna üle 2200 inimese ja siin on võimalik teostada end väga erinevatel viisidel, kuigi meie eesmärk on ikka üks - päästa elu, vara ja keskkonda.

Räägime heast tööandja mainest ja Päästeameti võidetud unistuste tööandja tiitlist. Millised tegevused on viinud täna selleni, et olete oma sihtrühmas väga hea mainega tööandja?

Oleme väga meelitatud, et saime sellise tunnustuse osaliseks. Usun, et eelkõige aitas selle tiitlini jõuda meie suhtumine „alati tuleb uskuda, et kõik on võimalik". Toon uskumisest ühe näite - kui kunagi hukkus aasta jooksul tules ligi 170 inimest, siis täna on hukkumiste arv alla 50. Samas arvati veel 10 aastat tagasi, et alla saja hukkunu aasta jooksul on võimatu eesmärk. Selline statistika on vaid üks näide uskumisest, mis Päästeametis on.