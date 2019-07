Paavo Heil: palganumbri avaldamine töökuulutuses peab olema tööandja otsus, mitte riigi sund

Läti, aga ka paljude teiste riikide näitel, kus tööpakkumises palga avaldamine on kohustuslik, avaldatakse palganumbrid temas sõnul peamiselt ainult tööportaalides. Muudes reklaamikanalites tööd reklaamides on võimalik sellest nõudest mööda minna. „Teine probleem, mis on ilmnenud, et avaldatakse palgavahemikud, kus palga minimaalne ja maksimaalne määr erinevad teineteisest sageli mitu korda ja ei anna kandidaadile ikkagi sisulist infot,” rääkis ta.

„Kõige tõhusam viis siin riigi poolt midagi ära teha, on teha mitte midagi. Palga ja ka teiste argumentide tööpakkumise kommunikatsioonis kasutamine või mittekasutamine peab olema tööandjate otsustada, nii nagu palgasoovi kirjapanek oma CV-sse on iga kandidaadi enda otsustada. Kuna enamikel juhtudel on palga avaldamine töökuulutuses tööandjale kasulik, siis suudab turg ennast siinkohal väga edukalt ise reguleerida,” kinnitas Heil.