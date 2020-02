Paned töötajad parema tulemuse saavutamiseks omavahel võistlema? Samm võib ärile saatuslikuks saada

"Kuigi meile meeldiks, et konkurents oleks kasulik, siis on sellel sageli väga negatiivsed tagajärjed nii inimeste enesetundele kui ka käitumisele, sest nad elavad hirmus läbikukkumise ees," ütleb Barnett. "Vajadus pidevalt nõudmistele vastata, pidevalt hinnatud saada, võib tekitada tohutut stressi ja viib kahjulikule käitumisele."

Konkurents on möödapääsmatu

On see grupp viieaastaseid, kes mängivad palli või rahvusvahelise organisatsiooni töötajad, inimestel on loomupärane kalduvus mõelda ja käituda võistlevalt. Konkurents eksisteerib kõikides ühiskondades ja toimub pidevalt, ükskõik kas seda õhutatakse või mitte.

Mõistmine, et sotsiaalne konkurents on osa inimese olemusest, on juhile väga oluline. See toimub igal tasandil väikestes gruppides, osakondades, terves organisatsioonis, tööstusharus ja majanduses. Konkurents on meie ümber ja see mõjutab otsuseid, mida me teeme, ütleb Barnett.

Võrdle ja võida

Konkurentsil on kaks peamist toimimismehhanismi, mida juhid peavad mõistma. Esimene on on inimeste loomulik soov ennast teistega võrrelda, et mõista, kas nende saavutused ja käitumine sobivad grupiga. Sellised võrdlused on vältimatu osa meie isiklikust-, akadeemilisest-, äri- ja sotsiaalsest elust.

See ei tähenda, et me tahame osaleda sellistes võistlustes, aga need ümbritsevad meid ja me hindame pidevalt oma taset.

Teine mehhanism on seotud nappusega. Enamus organisatsioonides võistlevad töötajad piiratud ressursside pärast, nagu näiteks eelarvevahendid oma tiimi või osakonna jaoks. Nende ressursside saamist nähakse sageli osakonnajuhi peamise ülesandena ja see nõuab võitu teiste sama eesmärgiga võistlejate üle.