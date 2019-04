Personalijuht: tõhusa motivatsioonipaketi kujundavad töötajad

„Rahuloluküsitlusi tuleb korraldada selleks, et neist ka reaalsed muudatused sünniksid, mis ühest küljest aitavad töötajaid motiveerida ning teisalt ka ettevõttel areneda. Salvesti viimasest rahuloluküsitlusest selgus, et meie töötajad hindavad kõige kõrgemalt oma juhte ja meeskonnatunnetust, teisalt aga leitakse, et tunnustamissüsteem võiks veel parem olla. See on arenguvõimalus, millega kindlasti tegeleme, et töötajate rahulolu veelgi tõsta," kommenteeris Ellamik.

Nii ongi töötajate ettepanekute alusel taas hakatud korraldama suvepäevi, parendatud töökeskkonda ja puhkeruume ning korraldatakse ka koolitusi juhtide arendamiseks. Töötajate arengusse panustamiseks pakutakse lisaks tööalaste oskuste arendamiseks mõeldud koolitustele ka näiteks meeskonnatööseminare ja sotsiaalsete oskuste koolitusi.

Motivatsioonisüsteemi osadena premeeritakse töötajaid isikliku juubeli ja tööjuubelite, lapse sünni, koolimineku ning teiste oluliste elusündmuste puhul. „Lisapreemiat on võimalik teenida ka näiteks uute kolleegide soovitamisel," loetles Ellamik tegevusi, kuidas töötajaid nende panuse eest ettevõtte arengusse tänada.

Personalijuhi sõnul on töötajate jaoks üha olulisemaks faktoriks motivatsioonipaketis ka see, mil määral panustab tööandja töö ja pereelu ühildamise võimalikkusesse. Sellest lähtuvalt on Tartu külje all tegutsev toidutootja hakanud võimaldama töötajatele perekondlikest vajadustest tulenevalt paindlikku tööaega nii kontoris kui ka tootmises. Lapsevanematele antakse võimalus oma puhkuseid laste vaheaegade järgi sättida ning vajadusel töögraafikuid ümber korraldada. Et töötajatele veelgi paremaid tingimusi luua, osaleb Salvest ka Peresõbraliku tööandja programmis, kus hinnatakse töökorralduse sobivust peredele ning tehakse vajadusel vastavaid parandusi. „Usun, et tööjõukriisis jäävad ellu need ettevõtted, kes lihtsalt ei loo töötajatele uusi võimalusi ja hüvesid, vaid päriselt kuulavad nende muresid ja püüavad neid üheskoos lahendada," kommenteeris Ellamik.