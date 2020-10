Piret Mürk-Dubout Tallinkist: meil on olnud palju suuri plaane, nüüd on need riiulile pandud

Ta ei pääsenud üle ega ümber ka koondamislainest. „Meil oli peaaegu 8000 töötajat, kahjuks oleme ligi pooltest sunnitud loobuma. See on kogu protsessi ülekaalukalt valusaim osa, aga meil ei jää muud üle. Prioriteet on hoida merel toimetavaid inimesi. Samas tunnetame selget kohustust teenida väärt spetsialistid enda juurde tagasi, kui äri taastub," ütles Mürk-Dubout.

Samas kinnitas ta, et kõik nn kõrvalprojektid - näiteks Tallinna linnahalli uuendamine - on pandud ootele. „Meil on olnud palju suuri plaane. Aga praegu keskendume põhitegevusele. Muud mõtted oleme pannud riiulile oma aega ootama."

Tallinki juhatuse liige, kelle vastutusalas müük ja turundus, rõhutas laevafirma tegevusala mitmekesisust, nimetades seda hübriidäriks. Ta kirjeldas kriisieelset aega:

„Olime paljudes arvestustes maailmas esirinnas, näiteks laeva voodikohtade osas (24 328) absoluutne turuliider. Võib-olla üllatute, kui ma ütlen, et ainult veerand meie tulubaasist pärines piletimüügist. Enamus tuli cateringist ja laevamajutusest, samuti oluline osa cargost," selgitas Mürk-Dubout.

Elada tuleb lühiajalise äriplaani järgi

Kuni saabus märtsikuu algus, mille järel on turismi- ja transpordisektorist saanud Mürk-Dubout sõnul turbulentne lahinguväli.

„Pärast kutsumata koroonakülalise saabumist tuli nelja päeva jooksul kogu meie laevastiku tavapärane tegevus seisata. Enam polnud Euroopa Liidu ühtsust ega Schengeni vaba viisaruumi. Algas suurim rahuaegne päästeoperatsioon, mis puudutas nii reisijate kojutoomist kui terve ettevõtte tegevuse ümberkujundamist," meenutas ta pöördelisi päevi.

Mürk-Dubout kirjeldas Tallinki töötajate emotsionaalset valu („Meremehe suurim karistus on maal lõksus viibimine") ning näitas tühja sadama pilti märtsist 2019 ja laevadest kubisevat fotot märtsist 2020.

„Esimene pilt tundub igav, ent peegeldab õnne - laevad on merel. Teine tundub nii ilus - kõik jagasid seda sotsiaalmeedias -, aga tegelikult me nutsime. Äri seisis. Kriise on ennegi olnud, aga see oli äärmuslik," kirjeldas ta ja tõi toimunu näitlikustamiseks võrdluse: kui märtsis 2019 oli Tallinkil ligi 800 000 reisijat, siis märtsis 2020 umbes 30 000. Ehk teisisõnu: 98-protsendiline langus...