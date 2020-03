Põletavatele kriisi aja küsimustele annab vastuseid tööinspektsioon: mida peavad teadma töötajad ja tööandjad?

Töötajad küsivad aga selle kohta, et kui tööandjad on nad koju saatnud ja tööd ei anna, kas nad siis ikka töötasu saavad. Kaar märgib, et mõnel juhul on tööandja lubanud töötasu maksta selle alamääras aja eest, mil töötaja kodus on.

Paraku ei ole tööandjad sageli töötajale piisavalt tekkinud olukorda ja selle lahendusi selgitanud.

Kaare sõnul selgitavad nad töötajatele, et aja eest, mil tööandja töö tegemiseks valmis olevale töötajale tööd ei anna, peab tööandja maksma töötajale keskmist töötasu. Keskmine töötasu on töötaja viimase kuue kuu põhjal leitud töötasu. „Seega ei ole õigustatud töötajatele maksta kodus olemise aja eest töötasu alammäära," kinnitab Kaar.

Kaks nädalat kodus

Samuti küsitakse inspektsioonilt nõu, kuidas lahendada olukord, kui töötaja peab veetma kaks nädalat kodus. Töötajaid huvitab Kaare sõnul kõige rohkem olukord, kus nad peavad viibima kohustuslikus korras kodus ehk karantiinis ning tööle minna ei tohi. „Sellistele küsimustele selgitame TLS-st tulenevaid võimalusi ehk juhul, kui töötaja ei saa tööle minna, kuna täidab riigi poolt peale pandud kohustust olla kaks nädalat kodus, peab tööandja töölepingu seaduse 38 kohaselt võimaldama töötajale vaba aega ning lisaks maksma mõistliku aja eest töötasu," selgitab Kaar. Paraku ei selgu aga seadusest, mis see mõistlik aeg on ehk pooled peavad Kaare sõnul omavahel kokkuleppe saavutama.

Samuti tuleb inspektsioonil selgitada kaugtöö tegemist ja puhkuse kasutamise varianti.

Palga kärpimine vähendab hilisemat puhkuseraha

Arvestades puhkusetasu suurust, oleks Kaare sõnul töötajatel kasulikum kasutada praegusel hetkel põhipuhkust, sest siis on puhkusetasu kõrgem. Kui põhipuhkust kasutada suvel ja tööandja on kevadel töötasu kolmeks kuuks vähendanud, võetakse puhkusetasu arvestamisel see periood, mil töötaja töötasu ja töökoormust töölepingu seaduse 37 lg 1 alusel vähendati, samuti arvesse. Seega on praegu puhkusetasu kõrgem kui suvel puhkust kasutades.

Siinkohal on aga oluline meelde tuletada, et kui tööandja on puhkuse ajakava juba koostanud, siis saab seal muudatusi teha üksnes kokkuleppel. Kui puhkuse ajakava koostatud ei ole, saab töötaja esitada tööandjale puhkuseavalduse, teatades puhkuse algusest ette vähemalt 14 kalendripäeva.