Pooled inimesed loobuvad tööle kandideerimisest, sest info pakutava palga kohta on puudulik

„Kuigi huvi tööpakkumiste vastu on rekordiliselt kõrge, tunnetavad suurem osa tööandjatest üha keerukamaks muutuvaid personaliotsinguid. Seepärast on tööandjatel ülioluline mõista, kuidas on töövõtjate ootused tänasel tööturul muutunud ja miks kandideerimine pooleli jäetakse“, leiab Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

„Töötasu avalikustamine tööpakkumisel on olnud kasvav trend, mis muudab tööjõuturgu läbipaistvamaks ja õiglasemaks. Samuti suurendab see kandideerimiste arvu ja sealhulgas ka sobivate töötajate huvi tööpakkumiste vastu. Lätis on alates möödunud aasta novembrikuust, mil muudeti palgavahemiku avalikustamine tööpakkumistel kohustuslikuks, märgata hüppelist kandideerimiste kasvu,“ lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder leiab, et kuigi viimasel ajal räägitakse palju pehmete väärtuste olulisusest töötajate hoidmisel ja värbamisel, ei tähenda see, et töötasu vähem tähtis oleks. „Töötaja tahab ikkagi teada, kui palju ta palka saama hakkaks.“

„Palgainfo Agentuuri uuringud näitavad, et mida kehvemini inimene oma töötasuga toime tuleb, seda väiksema palgatõusu pärast on ta valmis töökohta vahetama. Samas meelitab oluliselt suurem palgapakkumine ka oma sissetulekuga rahulolevaid töötajaid töökohta vahetama,“ ütles Kadri Seeder.

Sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur (www.palgainfo.ee) ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) küsitlevad tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

10 peamist põhjust, miks töövõtjad kandideerimise katkestavad

Loe veel

Kandideerimise katkestamise otsust suurel määral mõjutanud tegurid % kandideerimise katkestanud töövõtjatest Töökuulutuses puudus info, millist töötasu pakutakse 50% Mulle ei antud konkursi käigu kohta tagasisidet 44% Ma ei saanud piisavalt infot töö tasustamise kohta 37% Minuga ei võetud lubatud ajal ühendust 36% Töövestlusel saadud info töö kohta erines kuulutuses kirjeldatust 34% Ma ei saanud piisavalt infot töötingimuste kohta 30% Kandideerimise protsess oli ajaliselt liiga pikk 27% Minu järelepärimisele konkursi käigu või tulemuste kohta ei vastatud 23% Konkursil lubatud tähtaegadest ei peetud kinni 22% Organisatsiooni esindaja jättis endast töövestlusel halva mulje 21%

Töö valdkonnad, kus tööandjad kõige meelsamini palganumbri tööpakkumisel avaldavad

Töö valdkond % avaliku palganumbriga tööpakkumisi kõigist valdkonna tööpakkumistest Haridus / Teadus 40% Riigi- ja avalik haldus 38% Korrakaitse / Turva 33% Ehitus / Kinnisvara 33% Turundus / Reklaam / PR 33%

Töö valdkonnad, kus tööandjad palganumbrit kõige vähem tööpakkumisel avaldavad