Premia Tallinna Külmhoone sai turundusjuhi HKScan Estoniast

"Mul on hea meel, et Triin liitub Premiaga praegusel kiire kasvu ja arengu perioodil. Meil on täna töös mahukas investeeringuprojekt, millega hangime oma jäätisevabrikusse uued tootmisliinid. Tänu sellele uuendusele saame pakkuda veelgi paremat kvaliteeti ning juba eesseisval kevadel üllatame jäätisesõpru nii koduturul Eestis kui ka eksporditurgudel uute põnevate jäätistega," ütles Premia Tallinna Külmhoone juhatuse esimees Aivar Aus.

Tema sõnul alustas Premia eelmisel aastal edukalt ka Kārumsi brändi toodete turustamist Eestis ning ettevõttel on eesmärk kasvatada oma positsiooni ka piimatoodete turul.

„Triinul on pikaajaline ning mitmekülgne turundus- ja kommunikatsioonialane töökogemus rahvusvahelistest toidutööstuse ettevõtetest ning usun, et ta toob Premiasse uudset värskust ja hoogu, et aidata need ambitsioonikad kasvuplaanid edukalt ellu viia," sõnas Aus.

Premia meeskonnaga liitunud Triin Lõoke kinnitab, et jäätisetootja turundustegevuste juhtimine on talle kui suurele jäätisefännile sisuliselt unistuste töö.

„Ma olen suur magusasõber, aga päris iga külma maiusega ma siiski ei lepi - mul on alati olnud jäätisele väga kõrged kvaliteedinõudmised. Ehtsad koorejäätised Premia, Eriti Rammus, Väike Tom, Vana Toomas ja Regatt on jäätisemarkide topis, kuid ka sedavõrd legendaarsed brändid peavad kõvasti pingutama, et jäätisesõbrad neid ikka ja jälle poelettidelt haarata sooviks. Selleks tuleb jälgida pidevalt toidutrende ning pakkuda tarbijatele tuntud headuses maitseelamuste kõrval ka uusi vaheldusrikkust toovaid avastusi," sõnas ta.

Lõokese sõnul on ta tänulik ja õnnelik võimaluse eest asuda arendama sel aastal oma 65. juubelit tähistava Eesti armastatuima jäätisetootja brände ning osaleda võtmeisikuna ka tootearendusprojektides. Samuti saab tema sõnul olema uus ja põnev ettevõtmine piimatoodete kategooria ja sealsete kasvuvõimaluste elluviimine.

„Kõige suuremaks katsumuseks saab tulevikus olema siiski see, kuidas niivõrd magusas töökeskkonnas maiustamisega piiri pidada," nendib Lõoke.