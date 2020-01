Puhkusegraafiku koostamise meelespea: miks on graafikut tarvis ja millal on töötajal kõige kasulikum puhata?

Need töötajad, kes soovivad võimalikult kaua järjest puhata, peaksid planeerima oma puhkuse perioodi, kuhu jääb ka mõni riigipüha. Kuna riigipüha päevad ei lähe puhkusepäevade arvestusse, siis nende päevade võrra puhkus pikeneb. Kokku on Eestis ametlikult 12 riigipüha, millest enamik on kindlatel kuupäevadel, kuid on ka nn liikuvad pühad.

Töötajad, kelle eesmärk on saada võimalikult suur puhkusetasu (kehtib ainult neile, kes saavad muutuva suurusega töötasu: näiteks saavad lisaks põhitasule ka erinevaid boonuseid või töötavad tunnitasu alusel), peaksid oma puhkuse planeerima perioodi, mille puhkusetasu arvestusse (puhkusetasu arvutatakse keskmise töötasu järgi ehk eelnenud kuue kuu töötasu põhjal) läheksid sisse ka saadud lisatasud. Samuti on muutuva suurusega töötasu korral rahaliselt kasulik puhata terve nädal ehk esmaspäevast pühapäevani, kuna puhkusetasu arvutatakse ka nädalavahetuse päevade eest.

Viimane soovitus on jälgida tööpäevade arvu kuus. Mida rohkem on kuus tööpäevi, seda kasulikum on sel kuul puhata, kuna siis on nn ühe tööpäeva väärtus palgas kõige väiksem. Seega kaotab töötaja sel kuul puhkusel viibides kõige vähem.

Kokkuvõttes peaks muutuva suurusega töötasu saajal olema 2020. aastal rahalises mõttes kõige kasulikum puhata juulis (23 tööpäeva) vähemalt seitse päeva järjest (nii et nädalavahetuse päevad sisse jäävad). Seda eeldusel, et perioodil jaanuar-juuni on saadud ka lisatasusid.

Nagu varem mainitud, kehtib see kõik muutuva töötasuga töötajate kohta. Kui töötaja saab

fikseeritud kuupalka, siis tema puhkusetasu arvutatakse kuupalga säilitamise meetodil ehk ta saab puhkusetasuks sama palju raha, nagu ta oleks sel perioodil töötades saanud.