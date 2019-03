Puhkusegraafikud peavad olema märtsi lõpuks koostatud- mida tööandja peab teadma?

Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust ning töötasu on töötajale sissenõutavaks muutunud, s.t kokkulepitud palgapäev on saabunud.

Puhkusetasu arvestamisel kasutatakse kokkulepitud töötasu säilitamise meetodit tingimusel, et töötajale maksti arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest muutumatu suurusega töötasu. Kui puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul oli töötajal töötasu muudatusi (näiteks maksti täiendavaid lisatasusid või igakuine töötasu ei ole fikseeritud), siis tuleb puhkusetasu arvutada keskmise kalendripäevatasu alusel.

Määruses „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" määratletakse, kuidas on korrektne seaduse alusel põhipuhkust arvestada. Tööandjal on võimalus rakendada arvutusmeetodit, mis annab töötajale soodsama tulemuse. See tähendab, et kuigi tööandja peaks töötajale puhkusetasu arvestama kuue kuu keskmise tasu alusel, võib tööandja töötaja töötasu säilitada, kui see on töötajale soodsam.

Puhkusetasu makstakse välja hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. See tähendab, et töötaja avalduse alusel võib tööandja maksta puhkusetasu ka järgmise kuu palgaga. Kuid siinjuures tuleb arvesse võtta, et kokkulepe, mille alusel makstakse puhkusetasu hiljem kui puhkusele järgneval palgapäeval, on tühine.

Töölepingu lõppemisel on tööandja kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse päevad rahas (TLS-i § 71).

Puhkuse aegumine

Puhkusenõue aegub ühe kalendriaasta jooksul, arvates selle kalendriaasta lõpust, mille eest puhkust anti. ­Aegumine peatub ajaks, kui töötaja kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust ning lapsehoolduspuhkust või viibib ajateenistuses.

Näide

Puhkus

Töötaja põhipuhkuse jääk 2017. aasta 31. detsembri seisuga oli 15 päeva. 2018. aasta eest tekkis töötajal lisaks 28 puhkusepäeva. Kokku oli töötajal 2018. aastal kasutada 43 põhipuhkuse päeva. Töötaja kasutas 2018. aastal ära 10 põhipuhkusepäeva ja 31. detsembri 2018. aasta seisuga on põhipuhkuse jääk 33 päeva.

Uuel kalendriaastal algab aga 2017. aasta põhipuhkuse aegumine, st 2019. aasta 1. jaanuari seisuga aegub töötajal 5 põhipuhkuse päeva 2017. aasta eest. 2019. aastal on töötajal kokku kasutada 56 kalendripäeva (28 kalendripäeva 2018. aasta eest ja 2019. aasta eest lisaks 28 põhipuhkuse päeva).