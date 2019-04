Purjus autojuhti me ei usalda, aga kas natukene purjus juhti usaldame?

Kuulen ja loen tihti aruandeid ning arvamusavaldusi, kus kurdetakse, kuivõrd raske on heade inimeste leidmine. Või kuidas olemasolevad spetsialistid ja ametnikud ei oska uusi innovaatilisi lahendusi kasutusele võtta ning vajavad kedagi, kes neile seda õpetaks. Kuulge! Ei!

Ei ole vaja, et tuleb keegi teine, kes minu inimesed teistmoodi mõtlema paneb või neid inspireerib midagi uutmoodi tegema - see on sinu töö, hea inimeste juht.

Samamoodi ei tohiks ükski sisuline inimestega tööd tegev juht kunagi väita, et häid inimesi on raske leida - ei ole. Häid inimesi on igal pool, juhi ülesanne on nende headus ja tegelik potentsiaal töökohal välja tuua!

Teadaolevalt vajab keskpärane juht suurepäraste saavutuste jaoks suurepäraseid inimesi. Suurepärane juht paneb aga esialgu keskpärasena tunduvad inimesed suurepäraseid tulemusi saavutama.

Esimene asi, mida see suurepärane juht tunnistab on see, et lapsepõlves õpitud reegel „käitu teistega nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse" on üks suur vale ja konfliktide allikas. Juhul, kui soovid töösuhte õnnestumist, tuleb teise inimesega käituda tema soovide kohaselt. Seega, juht kohandab enda käitumise vastavaks oma inimeste vajadustele, mitte vastupidi. See nõuab teataval määral intuitsiooni või mõnd abivahendit. Heaks metoodikaks on näiteks DISCi käitumisprofiil, ent ka lihtsa talupojatarkuse või suhtlemisoskusega saab selgitada, millised on inimese ootused juhile.

Töötajad on enamasti kas nn inimeste inimesed või fakti- ehk ressursiinimesed. Kumbki neist pole parem ega halvem, aga nad vajavad erinevat juhtimisstiili. Samamoodi on inimesed, kes on pigem proaktiivsed ehk haaravad parema meelega initsiatiivi ja tahavad olukorda kontrollida ja juhtida, ning need, kes pigem eelistavad olla osa meeskonnast ning töötada teistega koos kokkulepitud reeglite järgi.

Sünnipäeva tähistamine kui tohutu ebamugavustunde allikas

Mõistetakse seda, et erinevate tööülesannete täitmiseks on vaja komplekti erinevatest isikuomadustest. Samas jõuab väga vaevaliselt juhtideni arusaam, et need erinevad komplektid vajavad täiesti erinevat lähenemist. Mõne jaoks on oluline avatud ja soe suhtlemine, teise jaoks on see aga ebameeldiv ja piinlikkust tekitav. Selle asemel eelistab ta ratsionaalset, käimasolevale projektile keskenduvat loogilist arutelu. Kasvõi selline lihtne teema, kus mõni inimene vajab, et tema sünnipäeva märgatakse ja teine eelistab mittemärkamist. Viimasel juhul võib sünnipäeva pealesurutud tähistamine olla tohutu ebamugavustunde allikas.

Või siis tööülesannete jagamisel. Mõne inimese jaoks on oluline, et talle antakse ette lõpptähtaeg ning eesmärk, kuhu jõuda ning jäetaks ta seejärel rahule. Taoline inimene soovib ise valida tee, meetmed ning tempo tulemuseni jõudmiseks. Teine soovib aga kõik tegevused teistega läbi arutada ning ühiselt teele asuda, saades pidevat tagasisidet, kuidas meil läheb.

Üks nn pooljuht ütles kunagi selle peale: „Aga see on ju hullumeelne! Mul pole aega ju igaühe tahtmiste järgi enda tegevust muuta! Ma olen juht, mul on suur vastutus ja palju tööd!"

Mnjaa... kui sa oled juht ja sinu ajast enamik kulub millelegi muule kui garanteerimisele, et sinu inimesed oma töös õnnestuks, ei ole sa isegi mitte pooljuht, vaid lausa takisti selles vooluringis. Kui sa oled inimeste juht, on sul ainult üks töö: teha nii, et sinu inimesed õnnestuks oma töös maksimaalselt ja kui see tähendab, et kasutad erinevate inimestega erinevaid juhtimistööriistu, oled õigel teel.

Sellel teekonnal poolel teel olemine väljendub tavaliselt selles, et inimene lähtub enda personaalsetest eelistustest, vastavalt omaenda inimtüübist ning jääb käitumuslikult mugavustsooni pidama. Ta koondab enda ümber inimesed, kellele see juhtimisstiil sobib või survestab teisi enda järgi kohanduma. Inimene harjub ju lõppude lõpuks igasuguste „õudustega" ning kui palk on normaalne ja töö sisu okei, siis lihtsalt kannatab ära, aga ei sära! Ja siis kuuleme seda juhti kurtmas, kuidas inimesed teevad ära täpselt nii palju, kui nõutakse ja mitte grammigi rohkem. Või et tulemused on rahuldavad, kuid mitte kunagi ootusi ületavad.

Edu dirigendiks on inimeste juht