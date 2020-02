Rail Baltic Estonia saab uue juhi telekommunikatsiooniärist

Grünberg on pikaajalise kogemusega telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia valdkonna tippjuht. Ta on olnud mobiilsideettevõtte Telia Eesti tehnoloogiadirektor ja juhatuse liige, TeliaSonera grupi Euraasia regiooni tehnoloogiadirektor ning juhtinud Telia grupi tütarettevõtet Ucell Usbekistanis. Kuni Rail Baltic Estonia meeskonnaga liitumiseni oli Grünberg vanemkonsultant Dubai juhtimiskonsultatsiooni ettevõttes Sense Strategy.

„Näen oma eesmärgina koostöös Rail Baltic Estonia meeskonnaga viia ellu nii Eestile kui kogu Euroopale olulist megaprojekti. See on kahtlemata suur väljakutse, mis annab meie regiooni arengule positiivse tõuke pikkadeks aastakümneteks. Minu esimeseks prioriteediks on kindlustada ehitustegevuste ajakavas püsimine ja seeläbi tagada projektile järgnevate perioodide rahastamine. Samuti kindlustada organisatsiooni sujuv toimimine," lausus Grünberg.

Rail Baltic Estonia nõukogu esimehe André Küüsveki sõnul on Grünbergi ülesandeks projekti kiirendamine, juhtimisel suurema integreerituse saavutamine ja lõppkokkuvõttes kvaliteetse ja keskkonnasõbraliku raudteeühenduse loomine Eestist Euroopasse.

Grünbergi juhtimisel rakendati Eestis 2G-4G mobiilsidegeneratsioonid Telia Eesti võrgus. Lisaks sellele on Grünberg olnud pikalt ka Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate Liidu asepresident.