Raimo Ülavere: kui peaksid valima vaid ühe raamatu juhtimisest, siis loe seda!

Napilt paar kuud tagasi ilmus raamat “Trillion Dollar Coach”, mis räägib juhtide, meeskondade, sportlaste coachist Bill Campbellist. Kirjutatud ja kokku pandud meie seast juba lahkunud Billi coacheede ehk juhtide poolt. Sellest, mida ta arvas juhtimisest, eestvedamisest, meeskonnatööst ja kuidas ta coachinguid tegi. Raamat on terve mõistusega, tulemusliku juhi käsiraamat. Ilma esoteerikata, eestvedamist ja juhtimist müstifitseerimata, keskendudes sellele, mis on juhi töös tähtis. Minu pigem lihtsust ja praktilisust armastavale peale see jutt väga meeldis. Aga alustuseks – kes oli coach Bill Campbell?