Raimo Ülavere: miks inimesed muutusi kardavad ja kuidas muutuste õnnestumise tõenäosust suurendada

Kuidas aga teha nii, et muutuste õnnestumise tõenäosus organisatsioonis oleks suurem?

Ülavere sõnul pööravad juhid liiga palju jõudu mõistusele, sellele et inimesed saaksid aru. Paraku ei hakka kaks inimest asjast kunagi ühtmoodi aru saama. Ta soovitab kokku leppida eesmärgi. Nii ei maksa rääkida, et niimoodi saab olema igavesti. Pigem tuleb kokku leppida kindel eesmärk: teeme kolm või kuus kuud. Samuti tuleb selgitada, miks selles suunas liikuda on tarvis.

Ka tuleb muutust kahandada. Pole mõtet rääkida, et algamas on uus elu. Pigem selgitada, et see on pilootprojekt, proovime mõned kuud, kui ei tule välja, siis proovime midagi muud.

Samuti on oluline näidata, kuidas see muutus aitab inimesel kasvada. „Kui inimene tunneb, et see muutus aitab temal kasvada, on emotsioon õigem ning ta on valmis kaasa tulema,“ räägib Ülavere.

Konkurentsitult kõige rohkem mõjutab inimese käitumist keskkond. Kui tahad, et inimesed hakkaksid midagi teistmoodi tegema, siis muuda keskkonda: värvi seinad üle, pane inimesed mujale istuma. Muuda keskkonda nii, et see oleks tajutav, soovitab ta.

Oluline on ehitada harjumust. „Ärge proovige panna inimesi teisiti mõtlema, see ei ole võimalik,“ soovitab Ülavere. Selle asemel tuleb korrata soovitavaid tegevusi järjepidevalt, regulaarselt.

Ja muutusi tegema tuleb minna nendega, kes tulevad kaasa. Meeskonna puhul on kriitiline mass kolmandik. Kui tulevad nemad, siis tulevad kaasa ka teised. Kuid mitte kõik. 10-20% meeskonnast kaasa ei tule ja see on juhtimisotsus, mis nendega teha.

„Kõige olulisem on mitte proovida inimesi veenda,“ ütleb Ülavere. „ Ärge rääkige, et sa ju saad aru, et meil on tarvis edasi liikuda,“ lisab ta.

Veenmise asemel tuleks püüda panna inimest katsetama, sest inimene õpib vaid läbi oma edu kogemuse. „Proovige ta tegema saada, ärge veenge,“ soovitab Ülavere.