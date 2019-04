Rain Lõhmus: LHV-l on parem, kui ma alaliselt pangast natuke eemal olen

Rain Lõhmus Foto: Jaanus Lensment

„Minu probleem on see, et ma ei ole eriti hea juht. Arvan, et LHV-l on parem, kui ma alaliselt pangast natuke eemal olen,“ lausus pankur Rain Lõhmus.