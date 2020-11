Raskel ajal ole meeskonnatunde hoidmisel loov. Viis soovitust, kuidas kõnnikoosolek õnnestuks

Kaugtööd tegevad meeskonnad kohtuvad silmast-silma harva. Töö võib esialgu tunduda tõhusam, sest ükski kolleeg ei astu töölaua juurest läbi ning kohvimasina juures pole kellegagi juttu ajada. Pikaajaliselt võib see aga kaasa tuua ka negatiivseid tagajärgi.

Tööheaolu toetavad vestlused kolleegidega peetakse sageli just kohvitassi ääres. Silmast-silma suhtlus annab positiivse emotsiooni, head energiat ning vahel ka uusi ideid. Psühholoogid on ka märkinud, et koroona on kollektiivne trauma ning just praegu on õige aeg jagada omavahel nii häid kui halbu emotsioone.

Õnneks saame ka koosolekuid pidada vabas õhus ning kui meeskond kohtub korra nädalas kõnnikoosolekul, on ühtsustunne parem ning ka muresid saab omavahel jagada. Väljas kõndides on vereringe parem ning aju saab hapnikku. Parim variant oleks, kui kõnnikoosoleku saaks ühendada ka looduse kogemisega, sest uuringudki näitavad, et loodusel on meie tervisele positiivne mõju.

Kõnnikoosolek on oma olemuselt ka vähem formaalne kui näiteks nõupidamisteruumis läbi viidud kohtumine. Seega sobib see hästi personaalseks vestluseks juhi ja alluva vahel. Keerulisematest asjadest on lihtsam rääkida, kui ei pea juhile silma vaatama.

Viis soovitust õnnestunud kõnnikoosolekuks

1. Sobiva suurusega grupp

Sobiv osalejate arv kõnnikoosolekul on kahest kümne inimeseni. Kohtumisele, kus kõik peaksid kaasa rääkima ja näiteks ideid välja pakkuma, oleks parim kutsuda kuni neli osalejat. Koosolekul, kus üks räägib ja teised kuulavad - võib olla vaheldumisi ka mitu esinejat - saab osaleda rohkem inimesi, umbes kümmekond. Vajadusel saab suurema tiimi jagada ka väiksemateks gruppideks, et omavahel küsimusi läbi arutada.

2. Ilmale vastav riietus ja jalatsid

Kui inimesel on ebamugav, siis on tema tähelepanu hoopis ebameeldivatel tunnetel. Märgade jalgade, kõrgete kontsade või tuult läbi laskva mantliga võib koosolek ebaõnnestuda.

3. Märkmete tegemiseks vajalikud vahendid kaasa

Head ideed, kokkulepped või uus info vajab talletamist ka kõnnikoosolekul. Enamusel meist on kõndides kergem kirjutada kui näiteks telefoni märkmeid toksida, aga miks mitte kasutada ka häälmemo, mida hiljem kõikidele osalejatele laiali saata.