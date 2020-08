Riikliku praamifirma juht lahkub ametist

TS Laevad opereerib mandri ja suursaarte vahel sõitvaid laevu alates 2016. aastast kui riik tellis liinidele neli uut parvlaeva.

„Mul on olnud suurepärane võimalus juhtida ühte Eesti riigi strateegilist ettevõtet ajal, mil reisijate ja sõidukite arvud meie parvlaevaliinidel olid rekordilised, aga ka mitmetes kriisiolukordades, näiteks koroonapandeemia ajal või perioodil, mil Rukki kanali madala meretaseme tõttu avasime ajutise liini Heltermaalt Virtsu. Heameel on tõdeda, et TS Laevad on täna tugev, edasipüüdlik ja hästi toimiv ettevõte, tänan kõiki kolleege ja partnereid usalduse ja sujuva koostöö eest," märkis Jaak Kaabel.

TS Laevad juhatus on kolmeliikmeline, sinna kuuluvad Jaak Kaabel, Guldar Kivro ja Ave Metsla. TS Laevad juhatuse esimehe kohale kuulutatakse välja avalik konkurss. Alates 11. septembrist kuni uue juhi leidmiseni täidab juhatuse esimehe kohuseid Guldar Kivro.