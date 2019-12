Robert Kitt rahapesuvastase idufirmaga liitumisest: kui üldse keegi suudab valdkonnas läbi murda, siis on see just Salv

Ameerikas viibiv Kitt selgitas küsimustele kirjalikult vastates, et on Salve ka investeerinud ning kuulub ettevõtte põhimeeskonda.

Kuidas Salve sattusid?

Nagu ikka elus - oluliste sündmuste eel on teatud juhuslikkus. Sain kokku Taavi Tamkiviga, kes uuris, et kuidas üldse pangad uut tarkvara ostavad. Mind hakkas asi huvitama ning peale mõningasi vestlusi leidsime, et saame üksteisele kasulikud olla.

Millega sa ettevõttes tegeled?

Minu 25-aasta pikkune panganduse taust ning kogemused aitavad kasulikud olla päris mitmes erinevas võtmes alates toote parameetritest ja lõpetades uute turgudega.

On see igapäevane töö või pigem selline aeg-ajalt konsulteerimine?

Peale pikka pangatöö kogemust on minu jaoks startupi elurütm niikuinii nii teistsugune, et ma ei oskagi “näppu peale panna”. Töökoha ja tööaja mõisted on “traditsiooniliste” töökohtadega niikuinii erinevad. Kuulun Salvi põhimeeskonda, kus täna on juba üle 20 inimese, kes kõik erineval moel panustavad oma aja, teadmistega ja kogemustega.

Sul on ettevõttes ka väike osalus. Miks otsustasid investeerida?

Salvi puhul oli kõigil meeskonnaliikmetel enne välisinvesteeringute kaasamist, võimalik ka ettevõttesse investeerida. Mida paljud, sealhulgas ka mina tegid. Mind kõnetab eelkõige ettevõtte missioon ning loomulikult inimesed. Ma usun, et kui üldse keegi suudab antud valdkonnas läbi murda, siis on see just Salv.