Ruth Oltjer: Eestil on õnneks alles veel mõned eelised

Nii nagu ettevõte, on ka visioon aja jooksul arenenud. Alustasime sellest, et meditsiinitöötajail oleksid inimlikumad töötingimused. Nüüd oleme jõudnud võitluseni hospitaalinfektsiooniga. Maailmas sureb haiglates leiduvate tapjabakterite tõttu igal aastal umbes 7 miljonit inimest, peamiselt arengumaades, aga see puudutab ka arenenud riike. Selle nimel, et see arv oluliselt kahaneks, on mõtet pingutada. Meie visioon ei puuduta ainult teadlikku haiglahügieeni tervikuna.

Kagu-Aasia maades olen kohtunud kohaliku riigi tervishoiuministriga. Aga enne, kui lähen mõne riigi tervishoiuministri jutule, osalen ise sealsetes haiglates operatsioonidel. Olen õppinud arstiks ning saan operatsioonisaalis päris hästi hakkama. Kahjuks selle olematu hügieeni põhjal, mida seal näen, võin patsiendi peatset surma üsna täpselt ette ennustada. Nii Aasias kui ka mujal maailma haiglates ei piisa ellujäämiseks alati sellest, et lõikuse tegi väga osav kirurg - kui operatsiooni ajal või selle järel satub haava kaudu patsiendi organismi infektsioon, siis kujuneb lõpptulemus kurvaks.

Ajal, mil paljud ettevõtted kolivad oma tootmise hoopis Aasiasse, avasite teie hiljuti Eestis uue ja nüüdisaegse tootmishoone. Kuidas selle otsuseni jõudsite ja mida tähendab ühe ettevõtte jaoks selline hüpe?

Me ei tooda asju, mis midagi ei kaalu, näiteks IT-lahendused. Desinfektandid on vedelikud, mille vedu on kallis ja kõige parem on toota neid samas regioonis, kus neid kasutatakse. Nii et tehas, mille Tänassilmas avasime, on Euroopa regioonile mõeldud tehas. Paraku ei ole see logistilisest aspektist kuigi hea valik, sest Eesti on selles mõttes Euroopa täielik ääremaa. Seda tuleks meil ausalt tunnistada. Euroopat varustav tehas sobiks logistiliselt kordades paremini näiteks Poola. Aga Eestil on õnneks veel mõningaid eeliseid, näiteks madal korruptsioonitase, mida pean väga oluliseks. Me usume, et IT- ja robootikalahenduste kasutuselevõtt, millele keskendume, kompenseerivad asukoha Euroopa ääremaal.

Chemi-Pharmi Tänassilma tehas on piloottehas. Kui suudame selle automatiseerituse viia tasemele, mis meid rahuldab, rajame täpselt samasugused tehased ka maailma teistesse piirkondadesse. Kui küsida, kas plaanime tootmist ka Aasiasse viia, siis vastus on pigem jah. Tähtaegu ma praegu välja ei ütle, aga loodan, et saame rääkida viieaastasest perspektiivist.

Millist tähtsust omab sugu Eestis karjääri tegemisel?