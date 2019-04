See on põhjus, miks juhid kohtlevad töötajaid sageli ebaõiglaselt

Paraku on reaalne olukord see, et töötajad peavad liiga sageli kohtama ebaõiglaselt kohtlemist- nende ülemused lagetavad neid puudutavaid otsuseid töötajaga konsulteerimata või pole oma nõudmistes järjekindel ja rakendab neid valikuliselt, kirjutab Harvard Business Review.

Töötajad võivad arvata, et nende boss on ebakompetentne, eelarvamuste kütkeis ning arapoolik, või veel hullem- lihtsalt õel. Kuigi osade ülemuste puhul võib see tõsi olla, väärtustab suurem soa neist õigluse ning õiglase käitumise olulisust. Miks nad siis sellegi poolest ebaõiglaselt käituvad, kuigi tunnistavad sellise teguviisi halba mõju?

Õiglaselt käitumine ei ole alati lihtne.

Õiglus on kompleksne valik

Enam kui 60 aastat kestnud uuringus leitakse, et õiglus ei ole lihtne, ühene valik, vaid kompleksne ning integreeritud otsuste ja tegevuste võrgustik. Selleks , et töötajad ülemust õiglaseks peaksid, peavad bossid vastama neljale aspektile:

Esiteks peavad nad tagama jagatava õigluse ehk siis töötajad peavad saama panuse eest võrdset tasu. Teiseks peab selle tasu saamise protsess olema läbipaistev ja selge.

Kolmandaks peavad nad kasutama informatiivset õiglust ehk selgitama oma otsuste loogikat.

Ning neljandaks peavad nad kohtlema töötajaid väärikalt ning austusega.