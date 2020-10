Segastel aegadel tuleb kohaneda. Aga ettevõtluses ainult sellest ellujäämiseks ei piisa- tuleb olla konkurentidest kiirem

Charles Darwini evolutsiooniteooria keskseks teesiks oli tõdemus, et ellu ei jää mitte kõige tugevamad ega targemad, vaid kõige paremad kohanejad. See täheldus on täna tähtsam kui kunagi varem. Me kõik teame lugusid dinosaurustest, kes kadusid peale maad tabanud hiigelmeteoriiti. Nad lihtsalt ei suutnud kohaneda uute oludega. Täpselt nii on see ka ettevõtluses. Maailma suurimate innovatsioonide katalüsaatoriks on alati olnud kriisid. Need on sündmused, mis paiskavad segi kõik senised mängureeglid ning viivad murranguliste muutusteni tehnoloogiates ja sotsiaalsetes tegurites, sh tarbijate käitumis- ja tarbimisharjumustes. Need on perioodid, kus sõna otseses mõttes jäävad ellu vaid need, kes suudavad kohaneda uue olukorraga ja teha seda teistest kiiremini.

Esimene kohanemisvõime proovilepanek oli meile kõigile koroonakriisi esimene laine. Mis tahes sektorisse vaatame, näeme, et kõikjal oli neid, kes said kiiremini hakkama - suutsid kiiremini viia inimesed kaugtööle, kujundasid päevadega ümber oma senised kontaktset suhtlemist eeldavad protsessid kontaktivabadeks. Sealhulgas külmutasid mittevajalikud tegevused, kui nõudlus täielikult kadus ning õppisid juhtima kaugtööl olevat hajusat organisatsiooni. Isegi nendes sektorites, mille tegevus täielikult seiskus oli nutikamaid ja vähem nutikamaid. Siin on igal ettevõttel põhjust analüüsida oma tööstusharus, miks nii läks, mida sellest õppida. Elisas viisime 1000 inimest ühe nädalavahetusega kaugtööle ja kohandasime nädalaga protsessid ümber. Kiirest tegutsemisest oli väga palju kasu.

Tänane kriis ei ole muidugi ühekordne sprint, see on maraton, mis kestab veel kindlasti oma sügavaimal kujul 1-2 aastat. Selle käigus tekib veel kindlasti erinevaid spurdivõimalusi - uude lainesse sisenemine, väljatulek, võimalikud kordused jms. Mõnikord võib päästa ka 2-3 korralikku õnnestunud spurti aastas, et edukas olla. Oluline aga on kindlasti keskenduda pikemale perspektiivile.

Strateegia tähendab juba oma tähenduses midagi, mis on pikaajaline. Paljudes ettevõtetes vaadatakse strateegiaid läbi vähemalt kord aastas. Erinevates tööstusharudes suudetakse tulevikku ette näha pikemalt, mõnes lühemalt. Nafta- või gaasitorude rajamisel on ajahorisondiks vähemalt 50 aastat. Üldiselt aga tehakse strateegilisi plaane 2-5-aastases vaates. Näiteks IT ja telekommunikatsiooni sektoris, kus toimuvad pidevalt väga suured ja kiired muutused, suudame suuremaid trende ette näha vaid 1-2 aastat, samas uue mobiilside põlvkonna kasutusele võtmist planeerime ette rohkem kui 10 aastat. Kui me aga vaatame tänast kriisi olukorda, siis ei pea olema ekspert, ütlemaks, et täna ei suuda me ette näha arenguid isegi üheks kuuks. Kes siis suudab? Õige vastus: mitte keegi!