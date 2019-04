Seitse lihtsat sammu suurepärase kliendikogemuseni

1. Tunne oma klienti

Oletamine, aimamine või enam-vähem aru saamine ei ole sama, mis tundmine. Kui Sa tahad oma klienti rabada, siis pead Sa klienti tundma paremini, kui ta ise ennast tunneb. Sa pead detailideni teadma, kes on need inimesed, kes Sinu teenuseid ja tooteid tarbivad. Mis on nende huvid, eelistused ja mis on nende jaoks tegelikult oluline. Kes nad on ja mis probleemi Sa nende jaoks lahendad?

Metoodikaid selle kaardistamiseks on mitmeid. Väikese kohviku omanikuna võiksid seda lihtsalt oma kliendi käest küsida. Suure telekomiettevõttena oleks mõistlik teha kliendi teekonna kaardistus ja hinnata igas kokkupuutepunktis tema emotsiooni ja rahulolu Sinu toote või teenuse suhtes. Tähtis on välja selgitada ka kõige väiksemad ärritajad, sest me kõik teame, et ka tilk tõrva rikub ära terve tünnitäie mett.

2. Mõtle välja kliendikogemuse unikaalsus

Igaüks meist on milleski väga hea. Sinu ettevõte on samuti milleski väga hea… või kui ei ole, siis ära tee enne ühtegi sammu, kui oled välja mõelnud, millega Sina tahad oma klientide jaoks olla kõige parem. Pakud oma kohvikus linna kõige suuremat kohvi? Annad kaubaga kaasa kõige pikema garantii? Oled kõige suurema jalaruumiga lennuliin? Ole milleski, mis Sinu klienti kõnetab, kõige parem.

3. Ära lepi keskpärasega

Kas netist tellitud lõhnaõli saabumine 2 päevaga on suurepärane või lihtsalt okei? Kas seadustele vastavad tagastustingimused annavad Sinu kliendile meelekindluse ostu tegemiseks või sooviksid nad tegelikult mingit lisagarantiid? Reaalsus on see, et keskpärast ei mäleta keegi. Ka siis, kui teed kõik korralikult ära, ei ole Sa veel klientide jaoks suurepärane. Sinu teenus või toode peab klienti meeldivalt üllatama ja seepärast ära kunagi lepi sellega, millega kogu ülejäänud turg. Tarni kiiremini, teeninda paremini, ole erilisem. Keskpärasust on niigi piisavalt.

4. Organiseeri, ära improviseeri

Sa peaksid teadma vastust igale kliendi küsimusele juba enne, kui ta seda küsib. Rakenda tehnoloogia oma äri hüvanguks ja ära küsi kliendi käest telefonikõne esimese lausena, kellega Sa räägid, kuigi Sa nägid juba enne kõne vastamist, mis numbrilt helistatakse ja Sul on sama number kliendibaasis, koos kõikide sooritatud ostudega.

Kliendiga suhtluses on tegelikult väga vähe tõeliselt üllatavaid olukordi. Enamik klientide soove, muresid või situatsioone on kunagi juba juhtunud ja kui Sa ei ole üks nendest firmadest, kellele meeldib pead liiva alla peita, siis võta parem aega ja tee lahendused klientide jaoks valmis juba enne, kui nad seda tegelikult vajavad. Rahulikus tempos loodud lahendused on tavaliselt ka märksa geniaalsemad, kui kiirkorras tehtud.

Loe veel

5. Keskendu sisule ja kvaliteedile

Kas kinnisvaramaakleril on mõte, kui ta räägib täpselt seda, mida Sa ise korteris näed? “Vaadake - aknast paistab mets ja põrandal on parkett… “

Kasulikum oleks teada, kuidas on maja soojustatud, mida põnevat naabruskonnas on, mis maju plaanitakse rajada ümberkaudsetele kruntidele jne.

Sisu on väga oluline. Kui Sa kirjeldad tooteid või teenuseid e-kanalites, siis hoolitse, et selle kvaliteet oleks väga-väga hea. Ära avalda lehte, mis pole valmis või millel puudub väärtus. E-äris on olemas terve arsenal erinevaid vahendeid, mille abil on võimalik lehekülje sisu saada väga heaks ja Sinu ülesanne on neid võimalusi kasutada. Klient tahab suhelda asjatundjaga ja hea kliendikogemus eeldab suurepärast tooteinfot, mitte ühte udust tootefotot, mis täidab lihtsalt selleks ette nähtud kohta.

6. Vali õiged koostööpartnerid

See, et oled lugemisega juba jõudnud 6. sammu juurde, näitab et hoolid suurepärasest kliendikogemusest. Nüüd on Sul vaja väga häid partnereid, kes aitavad selle teoks teha, sest hea kliendikogemus eeldab lisaks heale tahtele ka tõhusat tööd. Vali parimad koostööpartnerid, sest tõenäoliselt ainult nemad teavad, mis on kõige uuemad ja efektiivsemad võimalused digitaalse kliendikogemuse arendamiseks. Küsi ekspertidelt nõu, lase ennast inspireerida ja loo oma unelmate tiim, kelle ainsaks eesmärgiks on saada selleks firmaks, millest kõik räägivad.

7. Alusta täna

Niipea, kui astud esimese sammu, oled juba poolel teel. Ära pane seda artiklit lihtsalt kinni, vaid asu tööle. Tee plaan ja hakka tegutsema.