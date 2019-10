Selgus Eesti mõjukaim personalijuht 2019

Lisaks tunnustati teisi valdkonna tipptegijaid: südamega eestvedaja 2019 Mailis Talu (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus), südamega arendaja 2019 Kai Põldvee-Mürk (Protex) ja südamega uuendaja 2019 Indrek Sarjas (G4S) ning südamega noor talent 2019 Lisell Veskimeister (Omniva).

Mõjukaima personalijuhi tiitliga tunnustab PARE valdkonna väljapaistvamaid tegijaid, et väärtustada personalijuhtimise rolli organisatsioonide strateegilises juhtimises. PARE korraldab konkurssi kolmandat aastat. Sel aastal esitati konkursile rekordiliselt 32 kandidaati.

„Personalijuhtide roll inimeste juhtimise kvaliteedi suurendamisel meie organisatsioonides on järjest olulisem. Mõjukaimad personalijuhid mõjutavad mitte üksnes organisatsiooni, kus nad töötavad, vaid ühiskonda laiemalt,“ leiab PARE juhatuse esimees Evely Gorobinski, „Mõjukaim personalijuht 2019 Kaija Teemägi on silmapaistev eeskuju juhtimiskultuuri arendamisel ja uute lahenduste elluviimisel Elisas. Lisaks on ta targa töö eestkõnelejana ühiskondlikult panustanud paindlike tööviiside arengusse. Tema eestvedamisel on edukalt ühendatud kahe organisatsiooni kultuur ettevõtete (Elisa ja Starman) ühinemisel. Kaija jagab oma teadmisi ja kogemust edasi seminaridel, koolitustel.“