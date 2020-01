Selgus Unistuste Tööandja 2020: tasuta lõunast ja ping-pongi lauast töötajate hoidmisel enam ei piisa

Siin on osaline väljavõte töötajate uuringust ja firma enda raportist välja tulnud personalile suunatud tegevustest:

Elisa Eesti lähtub oma töötajatega suhtlemisel põhimõttest, et inimestele tuleb pakkuda põnevamat elu.

Elisa oli esimesi ettevõtteid, kes juba mõne aasta eest katsetas Eestis neljapäevast töönädalat.

Kui peakontoris olevad töötajad saavad kellaajaliselt ise oma tööaega reguleerida, siis näiteks Elisa esindustes toimib siiani edukalt 6-tunnise tööpäeva kasutamine, mis jätab inimesele vaba aja tegevusteks rohkem aega.

Ettevõtte praktiseerib uute töötajate otsimisel sisekonkursse, kuhu saavad konkureerida vaid omad töötajad.

Tööle asudes tervitab ettevõte alati uut töötajat tervituspakiga, et uued kolleegid tunneksid, et neid on oodatud.

Töötajatel on võimalus võtta koju kuvar, klaviatuur jms, et kodukontoris mugavalt tööd teha.

Ühtse tiimitunnetuse nimel toetatakse tiimisiseseid motivatsiooniüritusi läbi spetsiaalse motivatsiooniraha fondi. Igal meeskonnal on otsustusvabadus, kuidas fondi raha täpsemalt kasutada.

Töökeskkonna kujundamisel on mõeldud ka erivajadustega töötajatele. Juba mitu aastat tehakse koostööd Astangu Rehabilitatsioonikeskusega, tänu kellele on leitud mitmeid uusi kolleege.

Igal aastal viiakse läbi tervisenädalat, kus töötajad saavad tasuta kontrollida oma tervisenäitajaid, osaleda erinevates sportlikes ettevõtmistes, kuulata loenguid tervislikust toitumisest, jne.

Läbi Elisa Spordiklubi saab osaleda erinevatel rühmatreeningutel (nt pallimängud, triatloni grupp jms) ning Sport-ID kaudu saab kasutada sporditoetust endale sobivas klubis.

Elisa töötajad saavad aastas 35 päeva põhipuhkust ning lisaks kolm vaba päeva elu lõbusamate ja kurvemate sündmuste puhul.

Kaks korda aastas vaadatakse üle palk.

Rahaliste hüvedena pakutakse piiramatuid mobiilseid teenuseid, igakuiseid sporditoetusi, soodushinnaga tooteid ja teenuseid, tasuta filmilaenutust, jpm.

Üks Elisa olulisemaid lähenemisi on lubada inimestel eksida ja vigadest õppida. Seetõttu ei järgne eksimustele karistust, vaid seda nähakse kui õppimise võimalust.

Elisa töötajate silmi paneb särama ka ettevõtte kaasalöömine erinevates heategevusprojektides nagu Noored Olümpiale, vähiravifond „Kingitud elu", loomade varjupaik, jmt.

Taaskasutus on popp: vana mööblit ja tehnikat ei visata ära, vaid saadetakse ringlusesse koolidesse.

Hästi on käivitunud majasisesed „kiida kolleegi" tegevused, mis on mõeldud kaaskolleegide tunnustamiseks.

Innovatsiooni-ja arengufännidest töötajatest on kokku pandud startup scouter'ite tiim, kes otsib üle maailma uusi ja innovaatilisi ettevõtteid, kellega Elisa saaks koostööd teha lootuses mõne uue teenusega turule tulla.

Elisa Eesti personalitöötajate sõnul on kõige selle tulemusel liikvele läinud kuuldused ja muuhulgas on suurenenud nende inimeste arv, kes ei kandideeri otseselt ühelegi tööpakkumisele, vaid kirjutavad Elisa personaliosakonda, et oleksid Elisas töötamisest huvitatud ning paluvad oma CV ja kontaktid tuleviku tarbeks salvestada.

Unistuste Tööandja 2020 finaali jõudsid veel Audentes AS, Coop Pank AS, Proekspert AS,

Scoro Software OÜ ja Keskkonnaagentuur.